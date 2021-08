https://cz.sputniknews.com/20210827/zasah-do-voleb-projekt-milionu-chvilek-narazi-na-problem-ma-predem-urcene-spravne-odpovedi-15635630.html

Zásah do voleb? Projekt Milionu chvilek naráží na problém. Má předem určené správné odpovědi

Zásah do voleb? Projekt Milionu chvilek naráží na problém. Má předem určené správné odpovědi

Předvolební projekt nesoucí název Volím změnu, který má na svědomí spolek Milion chvilek pro demokracii, lidem slibuje, že jim pomůže udělat si ve volbách...

Problém daného internetového projektu spočívá v tom, že jeho jednání není zrovna férové. Dle politika za Zelené to totiž vypadá, že každého voliče vede k tomu, aby ve volbách vyjádřil podporu koalici Pirátů a STAN či koalici SPOLU. Z toho tedy plyne, že pro lidi, kteří by svou podporu chtěli vyjádřit jiným, menším politickým uskupením upřednostňující levicová témata, zde není místo. Nemohou si totiž vybrat dle svých preferencí a jsou doslova tlačeni do „správných odpovědí“, což zastupitele Prahy 3 a člena vedení pražských Zelených šokovalo.I když se samotný vstup do projektu nejeví nijak složitě, asi to nebude to „pravé ořechové“. Zpět ale k tomu,jak se přihlásit. Stačí, když si zvolíte možnost Volím změnu, přičemž se vám následně otevře chatbot. Kdo by nevědě, oč se jedná, tak jde o robota, který s lidmu zahájí komunikaci a předstírá konverzaci s živou osobou. Úkolem chatbota je analyzovat otázky, na které se potenciální voliči ptají a poté zašle předem připravenou odpověď. Problémem však je, že na některé dotazy tento robot vůbec nemá v plánu vůbec odpovídat. Právě s takovým zjištěním přišel Žaloudek na svém profilu na sociální síti Facebook.To však nebylo od Žaloudka vše, jelikož ke svému postu přidal také printscreen ze svého chatu s „ultradebilním chatbotem“, jak jej sám nazývá. „Pomůže vám udělat si ve volbách jasno, ať už jsou vaše preference jakékoliv, ale shodou náhod ty preference zřejmě nemohou být levicové,“ dodal.Na daném obrázku bylo zachyceno, jak se politik snaží třikrát odpovědět na otázku, jaká kauza jej nejvíce pálí. Ale ani jedna odpověď zřejmě nebyla pro chatbota dost dobrá a neustále mu nabízel možnost„prosím, vyber jednu z možností“. Nabídka chatbota totiž zahrnovala pouze čtyři možnosti, a to: nezvládnutí pandemie, premiérovy kauzy, mocenské hry Zemana či snaha ovládnout ČT.Žaloudek však není jediný, kdo má s chatbotem takovou zkušenost. O své dojmy se totiž podělil i jeho kolega z Brna Dalibor Levíček (Zelení). Poznamenal, že když se s chatbotem dostal kdiskusi o současné vládě, opět neměl pro jeho odpovědi pochopení. Na otázku, zda je „po dvojici ANO a ČSSD čas na změnu“ sice odpověděl asi správně, ale poté nastal problém. Když totiž přišla řeč na to, za kým to Levíčka nejvíce táhle, jenom odpověď Zelení nebyla akceptována. Chatbot tak zřejměnemá Zelenéve svém výběru.Celé situaci ale nakonec nasadila pomyslnou korunu tato věta chatbota: „No, takže jak vidíš, tentokrát musí jít srdce stranou, musíme nechat promluvit srdce. Proto musíme dát náš demokratický hlas tomu, u koho je jistota, že se dostane přes 5% hranici. No a tuhle jistotu, že náš hlas nepropadne a že jeho váha bude co největší, máme jenom když budeme volit jednu z demokratických koalic.“Zmiňme však, že takové „doporučení“ může Zeleným, stejně jako dalším menším stranám, ve volbách jen uškodit.Kritika neférového postupu a vyjádření RollaTo, co předvádí projekt chvilkařů v čele s chatbotem, však vyzval ožehavé reakce. Lidé tento neférový způsob ovlivňování voličů odsoudili. Na kritiku se snažil reagovat předseda spolku Benjamin Roll, ale poněkud nešťastně.To však nebylo z jeho strany zdaleka vše. Dále pak pokračoval následovně: „Zelení mají 1–3 %... mám je rád a vždy jsem je volil, ale fakt to nevidíte, že pokud chceme zastavit únos státu, rozvrat veřejných financí a tlak na ovládnutí ČT, tak to teď chce cílit na většinu mandátů?“

