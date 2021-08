https://cz.sputniknews.com/20210827/zdroj-pri-bombovych-utocich-v-kabulu-bylo-zraneno-vice-nez-1-000-lidi-15631095.html

Zdroj: Při bombových útocích v Kábulu bylo zraněno více než 1 000 lidí

Zdroj: Při bombových útocích v Kábulu bylo zraněno více než 1 000 lidí

Při bombových útocích v Kábulu bylo zraněno více než 1,3 tisíce lidí. Uvedl to Sputniku zdroj z afghánského ministerstva zdravotnictví. Nejméně 28 Afghánců... 27.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle zdroje dosáhl počet zraněných lidí při teroristických útocích čísla 1338, obětí bylo 60.Již dříve americké vydání Wall Street Journal informovalo, že v důsledku útoku bylo zabito nejméně 90 afghánských občanů a podle Pentagonu 13 amerických vojáků.Ve čtvrtek došlo ke dvěma výbuchům poblíž kábulského letiště, jeden z nich poblíž hotelu Baron, kde se podle médií shromažďovali cizinci, včetně občanů Velké Británie a USA. První výbuch provedl sebevražedný atentátník, po němž následoval výbuch bomby umístěné v autě.Média s odvoláním na prohlášení Islámského státu* uvedla, že se k útoku na letiště přihlásila tato v Rusku zakázaná skupina. Spojené státy se domnívají, že se na útocích podílela odnož IS (IS-Chorásán). Později došlo v Kábulu k několika dalším výbuchům. Americká armáda vysvětlila, že šlo o řízené výbuchy.Americký prezident Joe Biden vydal rozkaz k přípravě útoků proti vůdcům a objektům odnože IS (IS-Chorásán). Ujistil, že osoby odpovědné za útok budou nalezeny a potrestány.Nejméně 28 Afghánců zabitých při útocích v Kábulu bylo členy Tálibánu. „Nejméně 28... Afghánců zabitých u kábulského letiště bylo členy Tálibánu,“ citovala agentura Reuters mluvčího hnutí.Převzetí moci v AfghánistánuV první srpnové dekádě Tálibán zintenzivnil ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. Provincie Pandžšír severovýchodně od Kábulu, která je rozlohou i počtem obyvatel jednou z nejmenších v zemi, zůstává jedinou provincií, kterou nemají pod kontrolou. Bojovníci vstoupili do hlavního města 15. srpna a ovládli prezidentský palác. V noci na 16. srpna mluvčí politické kanceláře Tálibánu Muhammad Naím prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude brzy vyjasněna.Všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu jsou nyní pod kontrolou Tálibánu. Evakuace zahraničního personálu a Afghánců pracujících pro zahraniční mise probíhá přes jediné kábulské letiště, které je v držení armády USA a dalších zemí NATO. Tálibán prohlásil, že nehodlá Američanům povolit odklad evakuace občanů USA po 31. srpnu.* Ruskem zakázané teroristické skupiny

