Babiš se brání: Nejsem proruský, vydal jsem hackera Nikulina do USA a vyhostil diplomaty do Moskvy

28.08.2021

2021-08-28T19:53+0200

„Jsme catch-all party, hnutí pro všechny,“ odpověděl premiér na otázku, s kým by šlo ANO do koalice, pokud vyhraje volby.Dodal, že pokud ANO volby vyhraje a pokud ho prezident pověří, budou jednat s ODS. Podle něj to však nebude lehké, „když program Pirátostánu a Spolu je stále dokola Antibabiš“.Upozornil na nedávný vizuál koalice Spolu, na kterém je označen za hrozbu spolu s Vojtěchem Filipem z KSČM a Tomio Okamurou z SPD. Rozhodně popřel svou orientaci na východ.O nutnosti chránit Evropu před migranty na vnější hranici SchengenuBabišovi v rozhovoru připomněli jeho slova, že Schengen je nefunkční a ptali se ho, jestli chce tedy návrat ke státním hranicím. Premiér na to odpověděl, že je pro něj, dokonce pro jeho rozšíření, a chce funkční Schengen, „tedy důslednou ochranu vnější hranice a uvnitř volný pohyb“.„Třeba Chorvatsko a Bulharsko skvěle hlídají hranice, ale nejsou součástí Schengenu, což je absurdní. Musíme bránit Evropu na vnější hranici a ilegální migraci můžeme zastavit jenom bojem proti pašerákům a dohodami s Tureckem, Marokem, Alžírskem, Tuniskem, Libyí. Dánsko, Švédsko i Rakousko, které v roce 2015 migranty vítaly, je dnes už odmítají,“ podotkl.Babiš odmítl povinné očkování a nepočítá na podzim s lockdownemPremiér v rozhovoru znovu vyloučil, že by vláda uvažovala o povinném očkování proti covidu. Zároveň uvedl, že nepočítá s tím, že by bylo nutné na podzim opět přistoupit k lockdownu.Šéf ANO odmítl, že změnit rozhodnutí o zpoplatnění covidových testů bylo populistické.Řekl, že kvůli tomu volal předsedovi České vakcinologické společnosti Romanu Chlíbkovi, který s ním souhlasil, stejně jako Roman Prymula nebo Marián Hajdúch. Dodal, že i Němci zpoplatnění testů odložili na polovinu října.Kauza údajného odposlouchávání ústavních činitelů BISČást rozhovoru byla věnována situaci s Bezpečnostní informační službou (BIS), která měla odposlouchávat okolí prezidenta. Babiš připomněl, že nemá vliv na zastavení jakýchkoliv odposlechů.Dodal, že na dnešním setkání s prezidentem v Lánech budou o tom mluvit.„Vůbec nemůžu úkolovat BIS. Úkoly zadává vláda jako celek, nikoliv premiér. Je absolutně vyloučeno, abych něco takového dělal. Pan prezident velice nemá rád pana Koudelku (šéfa BIS). Já se snažil, aby pana Koudelku pan prezident přijal, aby ho vyslechl a nějak si to spolu vyjasnili. Rozhodnutí, které jsme udělali, že jsme pana Koudelku vedením BIS jen pověřili a nechali další rozhodnutí na nové vládě, atmosféru zklidnilo. Prezident se ale vyjádřil, jak se vyjádřil, budu s ním o tom v sobotu mluvit,“ řekl Babiš Právu.

janjanjan Mouřením posloužil proti Rusku, mouřenín může odejít jako "proruský". Blb zůstane blbem, ať má jakýkoli počet miliard! 3

bobo To se má čím chlubit, trapné, že by malý kluk se takhle nevytahoval. Ani trochu slovanské cti. 2

česká republika

