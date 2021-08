https://cz.sputniknews.com/20210828/je-ceska-vakcina-proti-koronaviru-stale-ve-hre-vyresi-to-nova-pracovni-skupina-15645285.html

Je česká vakcína proti koronaviru stále ve hře? Vyřeší to nová pracovní skupina

Je česká vakcína proti koronaviru stále ve hře? Vyřeší to nová pracovní skupina

Kdy vyvine Česko vlastní vakcínu proti koronaviru? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v půlce července sliboval posun v rámci týdnů, ale po více než... 28.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-28T12:58+0200

2021-08-28T12:58+0200

2021-08-28T12:58+0200

česko

vakcína

zdravotnictví

adam vojtěch

ministerstvo zdravotnictví

pracovní skupina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1177/08/11770866_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_8a937c0e442465101cb74b8b3eafcd71.jpg

Vývoj vakcíny, která měla zachránit Česko před nákazou koronavirem, se pozastavil u testování na myších. Na dalších fázích by se podle Vojtěcha musela podílet některá z farmaceutických společností.Osud očkovací látky dostane do rukou nová skupina, uvedla Martina Čovbanová z tiskového oddělení ministerstva.„Tato skupina se bude věnovat i budoucnosti projektu tzv. české vakcíny,“ uvedla Čovbanová novinářům a dodala, že zatím nedokáže říct, kdo ji povede, jací jsou členové.Vakcinolog Petráš: Česká vakcína mohla pomoci například chudším zemímServer iROZHLAS nicméně zjistil, že se do týmu zapojí Marek Petráš, vakcinolog, jenž stál v čele vědeckého týmu při vývoji prototypu české „covidové“ vakcíny.Podle Petráše by česká vakcína mohla pomoci například chudším zemím.Jestli má celý projekt vůbec pokračovat a začít skutečné klinické testování, je podle Petráše nutné nejdříve zvládnout výrobu vakcíny.Českou vakcínu by byl stát ve spolupráci s farmaceutickou společností schopný vyvinout do prvních klinických testů za zhruba osm měsíců, pokud by nenastaly žádné komplikace, míní vakcinolog.

https://cz.sputniknews.com/20210827/slovensky-sukl-eviduje-8286-hlasenych-podezreni-na-nezadouci-ucinky-vakcin-15631708.html

Kraken007 Alealeale.. tak brnkání na národní hrdost. Před volbami se všechno hodí. Kdysi ČSSR velmoc a první v žebříčku. Za tohoto systému ovšem budeme jen chroustači brambůrek a hambáčů. 0

vvenc Otázkou je, jestli by česká vakcína nemusela dopadnout jako ruský Sputnik! 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vakcína, zdravotnictví, adam vojtěch, ministerstvo zdravotnictví, pracovní skupina