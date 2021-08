https://cz.sputniknews.com/20210828/johny-depp-dostal-vary-do-varu-a-ukradl-mikrofon-video-15646905.html

Johny Depp dostal Vary do varu a ukradl mikrofon. Video

Johny Depp dostal Vary do varu a ukradl mikrofon. Video

Stovky lidí čekaly v pátek hodiny před hotelem Thermal na oficiální příjezd herce, producenta a hudebníka Johnnyho Deppa na červený koberec na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

Podle zdrojů ČTK byla esplanáda u hotelu pro Deppův příjezd ještě přeplněnější než při zahájení festivalu. Lidé stáli na schodech a římsách domů na opačné straně řeky Teplá, někteří dokonce seděli na zábradlí podél řeky.Někteří fanoušci v davu měli na sobě kostýmy z nejslavnějších Deppových rolí, například piráta Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku a Šíleného kloboučníka z Alenky v říši divů.Asi ve 14 hodin se objevil Depp, pozdravil lidi, dal desítky podpisů a zdálo se, že si užívá fandění z davu. Dívky a ženy byly nejhlasitějšími fanynkami Deppa v davu. Herec působil skromně a bez jakéhokoli zaváhání na červeném koberci podepsal fanouškům fotografie, lístky do kina a další věci.Stejné nadšení herec projevil i při představení svého nového filmu Hrnec zlaťáků: Pár drinků se Shanem MacGowanem (Crock of Gold: A few Rounds with Shane MacGowan), s dalšími členy štábu, včetně režiséra Juliena Templeho.Dokument zkoumá život irského písničkáře a frontmana skupiny The Pogues. Depp ho nazýval pravým básníkem.Dobrou náladu herec nehrál. Když snímek uvedl, začal vtipkovat s publikem a pořádajícím týmem. Z legrace si schoval pod sako jeden z mikrofonů, který během chvíle vrátil. Tím ale nebyl vtípkům konec. Nehrál to, skutečně se cítil mezi svými příznivci dobře a jasně jim to dával najevo. Třeba i tím, když s nimi po skončení projekce poseděl na jevišti a odpovídal na jejich otázky.V Karlových Varech ale Depp uvede v sobotu i film, ve kterém hraje hlavní roli, a to drama Minamata.Právě Johnny Depp, Ethan Hawke a Michael Cain jsou hlavními hvězdami tohoto karlovarského festivalu.Johnny Depp patří celosvětově mezi nejžádanější herecké osobnosti. Nominace na Oscara mu přinesly role ve filmech Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, další za Hledání Země Nezemě a za film Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, který mu vynesl i Cenu Screen Actors Guild pro nejlepšího herce.Neodmyslitelná je ale i jeho spolupráce s režisérem Timem Burtonem, populární jsou jeho role, kdy hrál Střihorukého Edwarda, vidět jsme ho mohli i v Ospalé díře a Karlíkovi a továrně na čokoládu.

