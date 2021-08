https://cz.sputniknews.com/20210828/kazdych-pet-mesicu-nova-davka-vakciny-v-usa-o-tom-uvazuji-15646272.html

Každých pět měsíců nová dávka vakcíny? V USA o tom uvažují

Každých pět měsíců nová dávka vakcíny? V USA o tom uvažují

Americký prezident Biden v pátek diskutoval s imunologem Dr. Anthony Faucim o potřebě přeočkování vakcínou proti covidu-19 každých pět měsíců. Dříve se... 28.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-28T15:17+0200

2021-08-28T15:17+0200

2021-08-28T15:17+0200

usa

světová zdravotnická organizace (szo)

vakcína

očkování

koronavirus

svět

joe biden

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/15392210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b9ca6c4261c36c45c99d1787cafba88.jpg

Redakce deníku v této souvislosti podotýká, že kratší časový rámec mezi procedurami přeočkování zvýší počet dávek vakcín, které budou muset USA vyčlenit pro své obyvatelstvo. Problémem však je, že chudší státy očekávají od USA slíbenou pomoc, která by se dokonce měla zvyšovat.Biden rovněž dodal, že přeočkovací kampaň pro Američany „začne již 20. září, pokud bude schválena úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a centrem pro kontrolu nemocí (CDC)“.O doporučení nejvyššího vládního experta na infekční nemoci ohledně načasování přeočkování Biden nic neuvedl.Farmaceutické společnosti prosazují přeočkováníIzrael minulý měsíc odmítl výzvu Světové zdravotnické organizace k „moratoriu na přeočkování“ a schválil podání posilovací dávky starším občanům přeočkování. Zavedení moratoria bylo podle WHO potřebné za účelem toho, aby země třetího světa mohly dostat vakcíny a snížit pravděpodobnost nových a nakažlivějších mutací.Společnosti Pfizer a BioNTech na základě údajů o tom, že třetí injekce zlepšuje schopnost těla bojovat s virem, požádaly FDA o schválení přeočkování pro svou dvoudávkovou vakcínu.Farmaceutická společnost Johnson & Johnson tento týden prohlásila, že její jednodávková vakcína také funguje lépe s pozdějším přeočkováním.73,5 procenta dospělých v USA je podle údajů CDC očkováno proti covidu-19 aspoň jednou a 62,8 procenta je plně očkováno.Dočasné moratorium na přeočkováníGenerální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na začátku měsíce přišel s prohlášením, že je nutné zavést dočasné moratorium na přeočkování do konce září.Odborníci Světové zdravotnické organizace ale zároveň předpokládají, že možná bude muset být prodlouženo, aby bylo možné do konce roku naočkovat dostatečný počet lidí na celém světě.Zmiňme, že se podle organizace ve světě objevila globální nerovnost v přístupu k očkovacím látkám proti covidu-19. Rovněž se uvádí, že v chudších zemích je plně naočkováno anebo dostalo alespoň jednu dávku vakcíny mnohem méně lidí než v bohatších zemích, kde se vyrábějí očkovací látky a vlády začínají mluvit o přeočkování. Již dříve generální ředitel WHO vyzval, aby bylo do září naočkováno nejméně 10 procent populace v každé zemi.

https://cz.sputniknews.com/20210828/cina-odpovedela-na-zpravu-americke-rozvedky-o-puvodu-covidu-19-15643822.html

lípa To je pro koncerny BigPharma cosi jako splněný sen o zlaté nevysychavé studánce ... 1

ignác Kdo bude chtít prosperovat, bude muset platit za právo na život. 0

3

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, světová zdravotnická organizace (szo), vakcína, očkování, koronavirus, joe biden, pfizer