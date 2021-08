https://cz.sputniknews.com/20210828/kdyz-nejde-o-zivot-zorka-hejdova-promluvila-o-zivote-matky-a-udivila-fanousky-15634692.html

„Když nejde o život…" Zorka Hejdová promluvila o životě matky a udivila fanoušky

„Když nejde o život…“ Zorka Hejdová promluvila o životě matky a udivila fanoušky

Z oblíbené české moderátorky Zorky Hejdové je už nějaký ten měsíc maminka. Letos v dubnu se jí a jejímu manželovi Mírovi Hejdovi totiž narodil první syn... 28.08.2021

I když je Zorka maminkou jen chvilku, momenty z mateřství se svým okolím sdílí často a ráda. Fanoušci tak mohou alespoň trochu nakouknout do jejího soukromí a dozvědět se nějaké libůstky. Jinak tomu nebylo ani tentokrát, kdy se Zorka podělila o vtipné momenty ze života.Následně dodala, že úkolem rodičů je pak vlastně jen zjistit, která z potřeb miminka potřebuje naplnit, aby byl zase smích a spokojenost. Zatímco ale její synek nezlobí, Zorka přiznala, že ona to má tak trochu naopak.Hejdová si ale dle svých slov vždy vzpomene na to, že říká její kolegyně a kamarádka Katka Říhová : „Děláme, co můžem.“Její příběh pobavil především maminky, které se s ní okamžitě začaly dělit o své vlastní zážitky.Někteří ji ale chválili hlavně za to, že to skvěle vystihla a dodávali, že „tohle mohla napsat jen opravdová maminka“.A další dodala: „Ježíš, to se krásně četlo.“Pár fanoušků pak dodalo, že nikdo není dokonalý, žejsou horší věci a že holt „takové situace přináší sám život“.Stranou ale nezůstaly ani lichotky. „Moc vám to sluší,“ zaznělo.Další komentář byl také plný milých slov: „Vy jste tak krásní, Zori.“Jiní uživatelé se pak rozplývali nad malým miminkem, které je naprosto k sežrání. „Tady je úplně koblížek,“ vzkázali malému Nikoláskovi.Zorka HejdováRodačka z Plzně Zorka Hejdová (rozená Kepková) svou kariéru zahájila v 18 letech v rozhlasové stanici Kiss Proton, kde v té době pracovala jako hosteska. Zde se také seznámila s Miroslavem Hejdou – svým budoucím manželem, který v této rozhlasové stanici pracoval jako moderátor.V roce 2009 začala moderovat ranní televizní pořad TV Nova Snídaně s Novou s jejím již bývalým kolegou Tomášem Krejčířem.Od roku 2014 moderovala tento pořad se svým manželem Miroslavem Hejdou, a to až do roku 2020.V současné době také pracuje jako moderátorka na rozhlasové stanici Frekvence 1, kde každé všední dopoledne pořádá rozhovory se zajímavými hosty.

zkušenosti, syn, fotografie, mateřství, zorka hejdová