https://cz.sputniknews.com/20210828/lide-na-to-doplati-hamacka-znepokojuje-moznost-spoluprace-ano-a-ods-po-volbach-15647882.html

„Lidé na to doplatí.“ Hamáčka znepokojuje možnost spolupráce ANO a ODS po volbách

„Lidé na to doplatí.“ Hamáčka znepokojuje možnost spolupráce ANO a ODS po volbách

Místopředseda ODS Alexandr Vondra v nedávném rozhovoru naznačil, že by se jeho strana po volbách potenciálně mohla spojit s ANO, i když jen v případě, že... 28.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-28T17:18+0200

2021-08-28T17:18+0200

2021-08-28T17:18+0200

jan hamáček

andrej babiš

ano

čssd

ods

parlamentní volby

sociální demokracie

alexandr vondra

česko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/13474826_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5fca06429f6a6474fdc4d942a2acbf87.jpg

Hamáček považuje pravděpodobnost vzniku pravicové koalice za dost vysokou.Dodává pak, že v takové koalici vidí jisté nebezpečí. „Pokud ale ANO a pravice spolu koketují, což je naprosto zřejmé, lidé na to doplatí,“ tvrdí Hamáček.Spojení ANO s pravicí vezme podle něj lidem ty jistoty a komfort, které jim poskytla sociální demokracie za dobu svého působení. Hamáček podotýká, že přesně tak se to například stalo na Slovensku.„Vláda sociální demokracie tam také prosadila spoustu jistot, které rozšířily fungování sociálního státu. A přestože pravicová opozice před volbami slibovala, že na ně nesáhne, za pouhý rok jsou všechny pryč. Proto budeme hlavně nerozhodnuté voliče přesvědčovat, že současné sociální jistoty nejsou napořád. Když ČSSD ve vládě nebude, tlak na rušení těchto opatření a na zavádění například poplatků ve zdravotnictví bude obrovský. Mám zkušenosti se středočeskou ODS, která v minulosti prodávala veřejné nemocnice. Dostupnost lékařské péče je od té doby v kraji komplikovaná,“ řekl Hamáček.Podotýká pak, že jedině ČSSD je pro lidi pojistkou při udržení jejich životních jistot.„Bez ČSSD by se totiž neobnovilo proplácení nemocenské od prvního dne, nezvyšovaly by se přídavky na děti, nezvýšili bychom rodičovskou na 300 000 korun, nerostly by důchody takovým tempem ani by minimální mzda by neposkočila o tolik. Jen díky soustavnému tlaku sociální demokracie se to a mnohé další podařilo,“ dodal.

https://cz.sputniknews.com/20210827/vysoky-narust-hdp-pohadky-pro-hlupaky-paroubek-usvedcuje-koalici-spolu-z-demagogie-15641732.html

Červenáček Už hajzl nebude moci Babiše vydírat o více postů, než by odpovídalo volebnímu výsledku. 🐸🐸🐸🐸 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jan hamáček, andrej babiš, ano, čssd, ods, parlamentní volby, sociální demokracie, alexandr vondra