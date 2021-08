https://cz.sputniknews.com/20210828/ministerstvo-zdravotnictvi-se-pripravuje-na-ctvrtou-vlnu-na-podzim-hrozi-nove-zakazy-15649965.html

Ministerstvo zdravotnictví se připravuje na čtvrtou vlnu. Na podzim hrozí nové zákazy

Německo v souvislosti se zhoršením epidemiologické situace na západě země oznámilo tento týden nástup čtvrté vlny koronaviru. České ministerstvo zdravotnictví... 28.08.2021, Sputnik Česká republika

V souvislosti s velkou pravděpodobností toho, že epidemiologická situace již nebude obdobně těžkou jako loni na podzim, premiér Andrej Babiš (ANO) zdůrazňuje, že další plošný lockdown v celé zemi se nechystá. Z Vojtěchova ministerstva však stále více zaznívá, že na řadu mohou přijít lokální příkazy a zákazy.Tachezy přitom neočekává, že by přísnost nových zákazů byla srovnatelná s těmi loňskými, neboť více než pět milionů lidí už má dokončeno očkování a další statisíce sice očkovány nejsou, ale už nemoc covid-19 prodělali a mají protilátky.Pokud ovšem jde o omezení spojená s nutností prokazovat na různých místech svou bezinfekčnost, budou podle Tachezy trvat ještě minimálně půl roku. Stejně je podle ní třeba počítat s tím, že dříve než v prosinci se rozhodně nepodaří sundat respirátory v MHD a ve vnitřních prostorách.Epidemiologická situace v ČRPoslední dobu v Česku mírně roste počet případů nového koronaviru, což je podle odborníků spojeno s nynějším návratem lidí z dovolených a dětí z prázdnin.V pátek laboratoře v Česku odhalily 184 nových případů koronaviru, což je o 14 víc než před týdnem. Reprodukční číslo udávající průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného je třetí den po sobě těsně nad hodnotou jedna, oproti předchozímu dni zhruba o setinu kleslo na necelých 1,04.Někteří lékaři diskutují o zavedení povinného očkování proti covidu-19 mezi zdravotníky a zaměstnanci domovů sociálních služeb. U ředitelů zařízení se však názory liší. V České republice je už plně naočkováno přes 5 500 000 lidí.Odborníci očekávají, že s nadcházejícím návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 sílit. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška by i při vysoce rizikovém scénáři vývoje mohlo být v nemocnicích kvůli covidu v druhé polovině září kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče.

Kosmo Olin 🦀 Už je to opravdu velký zdravotnický trapas a zřejmé režimové svinstvo, protože ty roušky a očkování jsou průkazně na prd a nikam to nevede a jenom si vymýšlí další úřednické hovadiny a byrokracii. Které se jako té corony už nikdy nebavíme, protože díky té coroně jim dobře běží kapitalistické kšefty. Je to prostě zoufalý trapný režim, o proti tomu, že Čína tohle zdravotní svinsto nemá a coronu "za pár týdnů" vyřešili a od té doby tam mají klid.. 🇨🇳🍒👍👍👍 57

Červenáček Zákaz vycházení ať platí pro Prahu a tamní celostátní politické orgány. A především - odborník na covid, který léčil Trumpa jasně řekl, že nenechat si píchnout vakcínu potřetí. Výrazně se tím snižuje účinnost imunitního systému. Vakcíny mRNA vůbec nepatří do lidského těla. Brát léky. 🐸🐸🐸🐸 0

česká republika

