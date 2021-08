https://cz.sputniknews.com/20210828/ministr-sojgu-zhodnotil-kroky-oskb-v-souvislosti-s-hrozbou-z-afghanistanu-15647163.html

Ministr Šojgu zhodnotil kroky OSKB v souvislosti s hrozbou z Afghánistánu

„Události v Afghánistánu, všechno, co se tam děje, nás přimělo pochopit, že děláme vše správně, pokud jde o OSKB,“ řekl Šojgu během včerejšího setkání v Kazani se zástupci regionálních médií.Ministr uvedl, že když se události v Afghánistánu začaly rozvíjet, země OSKB zahájily společná vojenská cvičení, včetně Ruska, které provádělo společné manévry s Tádžikistánem a Uzbekistánem na hranici s Afghánistánem. Zdůraznil, že situace v Afghánistánu v sobě skrývá nebezpečí, že ozbrojenci přejdou do zemí OSKB, a hrozí také obchodování s drogami. „A samozřejmě bychom nechtěli, aby se to všechno přelilo a prolezlo na naše území, území států OSKB,“ řekl Šojgu.Program na obnovu výzbroje ozbrojených sil Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu proto bude podle jeho slov pokračovat.Rusko posílilo svou vojenskou základnu v TádžikistánuPartie nových protitankových raketových komplexů Kornet byla zařazena do výzbroje ruské vojenské základny v Tádžikistánu, oznámila tisková služba Centrálního vojenského okruhu.Upřesňuje se, že komplexy Kornet jsou určeny na ničení nepřátelské obrněné techniky a vzdušných cílů, včetně vrtulníků a bezpilotních letounů. Navádění střely na cíl se uskutečňuje pomocí laserového paprsku. Maximální dostřel je 5,5 kilometru, minimální 100 metrů.201. vojenská základna dislokovaná v Tádžikistánu je největším vojenským objektem Ruska za jeho hranicemi. Nachází se ve dvou městech – Dušanbe a Bochtar. Do jejího složení patří motostřelecké, tankové, dělostřelecké a zpravodajské jednotky a také jednotky protivzdušné obrany, radiační, chemické a biologické ochrany a spojů.

