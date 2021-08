https://cz.sputniknews.com/20210828/po-protestech-proti-americkym-lodim-u-tchaj-wanu-vyslala-cina-vlastni-plavidla-ke-spornym-ostrovum-15645926.html

Po protestech proti americkým lodím u Tchaj-wanu vyslala Čína vlastní plavidla ke sporným ostrovům

Po protestech proti americkým lodím u Tchaj-wanu vyslala Čína vlastní plavidla ke sporným ostrovům

Čína vyjádřila protest v souvislosti s proplutím dvou lodí Vojenského námořnictva USA Tchajwanským průlivem. Peking žádá, aby Washington zastavil podobné... 28.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-28T23:37+0200

2021-08-28T23:37+0200

2021-08-28T23:37+0200

čína

svět

usa

japonsko

tchaj-wan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/15646078_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_50bed9c708e2f98b2e2d565127851e77.jpg

Ministerstvo obrany ČLR oznámilo, že torpédoborec USS Kidd a člun pobřežní stráže USCGC Munro propluly 27. srpna Tchajwanským průlivem.Zdůraznil, že čínská strana vyjadřuje v této souvislosti rozhodný protest a ostré odsouzení.Peking žádá, aby USA zastavily provokace, přísně plnily zásady politiky jedné Číny a body tří společných americko-čínských komuniké, aby se zdržely kladení překážek ve vztazích mezi ozbrojenými silami Číny a USA a nepodkopávaly mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co síly Kuomintangu v čele s Čankajšekem, které utrpěly porážku v občanské válce s komunistickou stranou Číny, se přestěhovaly na Tchaj-wan. Věcné a neformální kontakty mezi ostrovem a kontinentální Čínou byly obnoveny koncem 80. let. Od začátku 90. let navázaly obě strany kontakty prostřednictvím nevládních organizací – pekingské Asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejský Fond pro výměnu přes průliv.Čínské lodě vpluly do japonských vod u sporných ostrovůDvě čínské lodě vpluly do územních vod Japonska u ostrovů Senkaku, oznámila agentura Kyodo s odvoláním na službu bezpečnosti na moři.Dvě hlídkové lodě ČLR vpluly do územních vod Japonska v oblasti ostrovů Senkaku (čínský název Tiao-jü-tao), na něž si činí nárok Čína. Nejdříve byly čtyři lodě zpozorovány v přilehlé zóně.Pak vpluly dvě z nich do územních vod. Pokusily se přiblížit k japonské rybářské lodi, která se v této oblasti nacházela. Na jedné z čínských lodí, které nevpluly do územních vod, byl vidět automatický kanón. V letošním roce vpluly čínské lodě do územních vod Japonska v této oblasti už po dvaatřicáté.Ostrovy Senkaku jsou předmětem územního sporu mezi Čínou a Japonskem. Japonsko tvrdí, že je ovládá od roku 1895, v Pekingu však připomínají, že na japonských mapách z let 1783 a 1785 jsou ostrovy Tiao-jü-tao (Senkaku) označeny jako čínské území. Po 2. světové válce byly ostrovy pod kontrolou USA a byly Japonsku předány v roce 1972. Na Tchaj-wanu a v kontinentální Číně mají za to, že Japonsko je drží nezákonně. Tokio se domnívá, že Čína a Tchaj-wan si začaly činit nárok na tyto ostrovy od 70. let, kdy bylo zjištěno, že jejich vody jsou bohaté na nerostné suroviny. K dalšímu vyostření územního sporu došlo poté, co japonská vláda odkoupila v roce 2012 od soukromého japonského vlastníka tři z pěti ostrovů souostroví Senkaku,a zdůraznila tím jejich státní status.

https://cz.sputniknews.com/20210827/rozvedka-usa-zverejnila-vysledky-vysetrovani-o-puvodu-covidu-19-biden-chce-prejit-k-natlaku-na-cinu-15642329.html

Červenáček Tak jen protesty Číny . . . Co víc by si mohli pindosi přát ? Tanga K. Olinky🚾 ? 🐸🐸🐸🐸 0

1

čína

usa

japonsko

tchaj-wan

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, usa, japonsko, tchaj-wan