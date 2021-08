https://cz.sputniknews.com/20210828/rana-pro-kavarnu-cuckarum-neveri-ani-polovina-cechu-15644743.html

Rána pro kavárnu. Čučkařům nevěří ani polovina Čechů

Průzkum CVVM probíhal na přelomu června a července. Na otázky odpovědělo 904 obyvatel Česka starších 15. let.Nejvyšší podíl důvěry má v Česku dlouhodobě Ústavní soud, kterému věří 57 procent lidí. Nejmenší důvěru má naopak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, pouhých 42 procent.Češi věří také Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (54 procent) a ombudsmanovi (53 procent). Naopak méně než polovina občanů České republiky věří Nejvyššímu státnímu zastupitelství (48 procent) a Bezpečnostní informační službě (46 procent).Jak vyplývá z výzkumu, důvěru těmto úřadům častěji vyjadřují lidé, kteří věří i prezidentovi, vládě, Parlamentu či samosprávám.Na výsledky výzkumu již reagovala také Bezpečnostní informační služba, která se na Twitteru pochválila, že ji věří téměř polovina občanů ČR. „Je to pro nás velká pocta a závazek do další práce pro bezpečnost občanů a státu,“ píše BIS na Twitteru.BIS a fízlování úředních činitelůV neděli se v médiích objevily informace o tom, že ekonomický poradce prezidenta Martin Nejedlý byl odposloucháván BIS. Sám prezident v nedělním rozhovoru pro Blesk uvedl, že BIS kromě Nejedlého odposlouchávala i další osoby z jeho nejbližšího okolí, a v souvislosti s tím, že sám prezident telefon nevlastní, při komunikaci se toto sledování dotklo také jeho osoby.Zeman dále v rozhovoru uvedl, že o celé věci informoval premiéra Andreje Babiše, který se měl postarat o to, aby bylo sledování zastaveno. To se však podle slov Zemana nepovedlo a monitorování pokračovalo i nadále.Ve čtvrtek hradní kancelář Koudelku obvinil i z toho, že dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky zneužívá ke shromažďování informací pro svou potřebu.Koudelka odmítl obviněníVe čtvrtek se konalo zasedání sněmovní komise pro kontrolu BIS. Obsahem jejího jednání byl nedělní výrok prezidenta Miloše Zemana, podle kterého Koudelka před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí, a to včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. Z jeho telefonu volal i Zeman, takže BIS odposlouchávala i hlavu státu.Po zhruba hodinovém jednání šéf komise Bělobrádek novinářům uvedl, že Koudelka prezidentova obvinění kategoricky odmítl. Koudelka měl rovněž uvést, že za dobu jeho vedení nebyl odposloucháván žádný nejvyšší ústavní činitel a ani že nezažil nátlak na ukončení sledování. Premiér Andrej Babiš měl totiž podle Zemana slíbit, že odposlechy nařídí zastavit.Bělobrádek připomněl, že odposlechy písemně povoluje předseda senátu Vrchního soudu v Praze s tím, že musí obsahovat náležitosti, které jsou velice konkrétní. Pokud by byl při odposleších zaznamenán hovor, který nesouvisí s tou žádostí, tak se tyto informace nepoužívají a mažou se. Za odposlechy se BIS zodpovídá předsedovi senátu Vrchního soudu. Povolení platí čtyři měsíce a poté se musí eventuálně žádat o nové.Zda BIS odposlouchává prezidentovo okolí, Koudelka nepotvrdil ani nevyvrátil. „Pan ředitel nám nemohl sdělit žádné konkrétní informace o tom, kdo je či není odposloucháván kromě nejvyšších ústavních činitelů,“ sdělil Bělobrádek.

