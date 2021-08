https://cz.sputniknews.com/20210828/slovensko-ma-tretieho-obvineneho-sefa-policie-co-je-za-stihanim-petra-kovarika-15644022.html

Slovensko má tretieho obvineného šéfa polície. Čo je za stíhaním Petra Kovaříka?

S istou mierou irónie by sme mohli povedať, že sotva existuje horúcejšia stolička ako stolička policajného prezidenta. Trio Tibor Gašpar, Milan Lučanský a...

Aktuálny policajný prezident Peter Kovařík sa stal obeťou „náhradnej“ vojny, ktorá sa odohráva na vyššej úrovni. Ide o niekoľko mesiacov trvajúcu vojnu medzi stranou SME RODINA, ktorej top nominant a zároveň bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský je už vyše pol roka v kolúznej väzbe a časťou Policajného zboru, predovšetkým policajtmi z elitného útvaru NAKA, ktorým kryje chrbát Úrad špeciálnej prokuratúry na čele so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Na najvyššej úrovni je konflikt personifikovaný predsedom parlamentu Borisom Kollárom a ministrom financií Igorom Matovičom, tí kryjú svojim hráčom chrbát. Na jednej strane barikády je generálny prokurátor Maroš Žilinka, šéf SIS Michal Aláč, pôvodný šéf inšpekcie Policajného zboru Adrián Szabó. Druhú stranu konfliktu predstavujú minister vnútra Roman Mikulec, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ján Čurilla a jeho tím.Podstata problému je v tom, že SIS zistila, že NAKA nadužíva inštitút kajúcnikov, manipuluje výpovede a vo všeobecnosti používa v demokracii neprípustné metódy pri usvedčovaní nepohodlných ľudí. O tom bol aj povestný summit politických špičiek v priestoroch Slovenskej informačnej služby, ktorý resumoval do utajeného spisu Turecký vrch. Potom nastala odveta. Jedným z najkontroverznejších kajúcnikov Bernardom Slobodníkom bol obvinený šéf Úradu inšpekčnej služby Adrián Szabó a následne bol nielen postavený mimo službu, ale aj trestne stíhaný. To malo skupinku, ktorej politické krytie zabezpečuje strana SME RODINA, zastrašiť. Vznikla však chyba v systéme. Vyšetrovateľka NAKA Diana Santusová v akejsi zotrvačnosti ďalej stíhala trojicu kajúcnikov - Csabu Dömötöra, Mateja Zemana a Petra Petrova, ktorí boli známi krivými a vyšetrovateľmi NAKA pripravenými výpoveďami.No a práve usvedčeniu z takýchto hrubých nekalostí bolo treba za každú cenu zabrániť. Akciu na zadržanie krivoprísažnikov totiž zmaril práve policajný prezident Peter Kovařík, keď s najväčšou pravdepodobnosťou na základe intervencie ministra vnútra Romana Mikulca z dovolenky v Chorvátsku telefonicky zastavil práve prebiehajúcu policajnú akciu, čím umožnil útek dvom z troch krivo svedčiacich svedkov.Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby Diana Santusova bola z prípadu odvolaná a čelila nepredstaviteľnej šikane zo strany svojich nadriadených. Ako výraz absolútneho zúfalstva napísala viacerým vplyvným politikom list, v ktorom do detailov a podrobností popísala, aké pomery sú dnes v Policajnom zbore. V liste ukazuje, ako hrubým porušovaním zásadných princípov zákonnosti, s cieľom za každú cenu ochrániť „kajúcnikov“. Šikana slušných policajtov prekonáva všetky medze. Novému šéfovi inšpekcie musia vrátnici hlásiť pohyb mimo pracovných hodín, na vrátnici nainštaloval záznamové zariadenia, aby mal činnosť svojich kolegov pod permanentnou kontrolou...Odvolaná vyšetrovateľka Diana Santusová v liste píše, aký absurdný bol zásah samotného policajného prezidenta. Vraj sa, podľa neho, pri tejto akcii porušili interné predpisy. Opak je pravdou, všetko bolo v poriadku. Naopak, až deň po tom sa pravidlá menili, Peter Kovařík zmenil podmienky v tom zmysle, že o takých akciách má byť prezident informovaný. Diana Santusová jasne vycvičila usvedčila, že Peter Kovařík hrubo zneužil právomoci. Odvolaná vyšetrovateľka Diana Santusová v liste doslova píše: „Navyše zdôrazňujem, že zastávam názor, že prezident Policajného zboru nemá absolútne žiadne kompetencie kontrolovať a hodnotiť postup vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, keďže organizačne tento vyšetrovateľ PZ v žiadnom prípade nespadá pod jeho právomoci a zároveň je potrebné spomenúť, že samotná policajná akcia prebiehala pod jednotným velením, kde veliteľom tejto policajnej akcie som bola výlučne ja a nie prezident Policajného zboru, v dôsledku čoho nemal oprávnenie zasahovať do priebehu tejto policajnej akcie a zastaviť činnosť mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, v súčinnosti s ktorou táto policajná akcia prebiehala.V ďalšej časti listu bývalá vyšetrovateľka Diana Santusová vysvetľuje, prečo má kajúcnik Peter Petrov, alias Tiger také nadštandardné výhody. Vo svojom liste uvádza: „Ďalej považujem za podstatné uviesť, že poznatky zadovážené vo forme dôkazov práve špecializovaným vyšetrovacím tímom preukazujú, že jedinou motiváciou osoby Peter P. na jeho už dlhodobú spoluprácu v tak neštandardnom rozsahu s orgánmi činnými v trestnom konaní je predovšetkým jeho obrovská snaha o vyhnutie sa trestnému stíhaniu vo veci jeho ekonomickej trestnej činnosti páchanej v enormnom rozsahu a to žiaľ preukázateľne aj v spolupráci s niektorými príslušníkmi Policajného zboru, ktorí vo veciach páchania jeho trestnej činnosti účelovo nekonajú, prípadne ho o konaní vopred informujú a koordinujú ho s ním tak, aby výsledkom trestného konania v žiadnom prípade nebolo objasnenie ním páchanej trestnej činnosti.“Na základe nielen týchto informácii začal krajský prokurátor v Bratislave Rastislav Remeta stíhať policajného prezidenta Petra Kovaříka za zneužitie právomoci verejného činiteľa a za napomáhanie k úteku. Je jasné, že vojna policajtov, ale v širšom kontexte v orgánoch činným v trestnom konaní (OČTK) ďalej pokračuje. Iste, toto stíhanie je výrazom prebiehajúcej vojny medzi generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, krajský prokurátor Rastislav Remeta je jeho priamym podriadeným a iste koná s jeho vedomím, a špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom, voči ktorému začal Maroš Žilinka disciplinárne konanie. Opozícia toto trestné stíhanie podporuje a vyzýva na odvolanie policajného prezidenta Petra Kovaříka. V názore na prezidenta Policajného zboru je však rozdelená aj koalícia. Poslanec strany SME RODINA Peter Pčolinský stíhanie policajného prezidenta Petra Kovaříka víta a vyzýva na jeho okamžitú abdikáciu. Podobne šéf SaS Richard Sulík sa vyjadril v tom zmysle, že ak sú dôvody na trestné stíhanie relevantné, minimálne po dobu stíhania by mal policajný prezident opustiť svoj post. Vážne obavy vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová, rovnako ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má vážne pochybnosti nad jeho trestným stíhaním, naopak minister vnútra Roman Mikulec sa svojho podriadeného zastal.Ťažko odhadnúť ďalší vývoj, niet však pochýb o tom, že 16. septembra, keď bude na pôde parlamentu pokračovať odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca, sa bude o pochybeniach nielen ministra, ale aj policajného prezidenta zoširoka debatovať a rozhodne bude o čom. Otázka teda znie, akú mieru politických nákladov bude schopné na seba vziať OĽANO, ktoré politický zodpovedá za vnútro ako aj políciu. Politická sebareflexia nie je síce silnou stránkou tohto hnutia, ale realita nepustí, najmä ak eminentný záujem na odstránení Romana Mikulca a Petra Kovaříka má druhý najsilnejší koaličný partner strana SME RODINA. Dlhodobá opotrebovacia vojna medzi OĽANO a SME RODINA môže mať totiž pre oba subjekty fatálne dôsledky.

