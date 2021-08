https://cz.sputniknews.com/20210828/slovensky-ministr-zahranici-korcok-uvedl-ze-taliban-zabranil-evakuaci-20-afghancu-15643370.html

Slovenský ministr zahraničí Korčok uvedl, že Tálibán zabránil evakuaci 20 Afghánců

Slovenský ministr zahraničí Korčok uvedl, že Tálibán zabránil evakuaci 20 Afghánců

Zástupci hnutí Tálibán*přes kontrolní body na kábulské letiště nepustili 20 Afghánců, kteří měli být norským letounem evakuováni na Slovensko. O situaci na... 28.08.2021, Sputnik Česká republika

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

slovensko

afghánistán

evakuace

tálibán

Korčok připomněl, že Slovensko vynaložilo maximální úsilí, aby afghánským příbuzným slovenských občanů pomohli s cestou na Slovensko.Slovenský ministr informoval, že dnes jim svitla naděje, protože se Slovensku po diplomatické linii podařilo zařídit 20 míst v norském evakuačním letadle, které mělo dovést tuto skupinu do Tbilisi, kde byl připravený slovenský speciál.Tálibán podle něj porušuje vlastní slib, že umožní evakuaci do 31. srpna. „Bohužel i takové situace přináší drama na kábulském letišti,“ dodává.Teroristické útoky v KábuluK výbuchům došlo ve čtvrtek na kábulském letišti, k jednomu z nich poblíž hotelu Baron, kde se podle zpráv médií shromažďovali cizinci, včetně britských a amerických občanů. K útoku na letiště se přihlásila teroristická skupina IS*. Později v Kábulu zahřmělo několik dalších výbuchů. Jak později vysvětlili američtí vojáci, provedli několik kontrolovaných výbuchů.V souvislosti s výbuchy na letišti v Kábulu bylo zadrženo několik lidí, řekl agentuře Sputnik Zabiullah Mudžahid, mluvčí hnutí Tálibán.„Ano, několik lidí bylo zadrženo,“ řekl Mudžahid s tím, že přesné podrobnosti zatím nebyly zveřejněny.* Teroristická organizace zakázaná v RF

