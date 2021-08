https://cz.sputniknews.com/20210828/tady-ta-vule-samozrejme-chybela-cesky-velvyslanec-pri-nato-promluvil-o-situaci-v-afghanistanu-15644157.html

„Tady ta vůle samozřejmě chyběla." Český velvyslanec při NATO promluvil o situaci v Afghánistánu

„Tady ta vůle samozřejmě chyběla." Český velvyslanec při NATO promluvil o situaci v Afghánistánu

Český velvyslanec při NATO Jakub Landovský se domnívá, že Severoatlantická aliance se bude muset poučit z výsledku mise v Afghánistánu a získanou zkušenost...

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

česká republika

afghánistán

Podle českého velvyslance na kritiku a debatu o výsledku působení v Afghánistánu dojde později s odstupem od aktuálních událostí. Vývoj v zemi Landovský označil za dvě války, první probíhá proti terorismu a druhá je občanská.Válku proti terorismu hodnotí alespoň částečně úspěšnou, protože se z Afghánistánu nekonaly útoky na území NATO a také byl dopaden Usáma bin Ládin. Problém ale vidí v zapojení aliance do občanské afghánské války, kdy západní země vsadily na podporu centrální vlády, která se však v létě bez boje zhroutila.Při pohledu na afghánské konflikty musí být zapojeny také „psychologické elementy“, zmiňuje například vůli bojovat.Landovský souhlasí s prezidentem Milošem Zemanem, že jestli bude docházet k útokům na spojence typu 11. září v USA, NATO bude muset reagovat a vrátit se do Afghánistánu. Zároveň tuto otázku označil za nejtěžší otázku těchto dnů. „Záležet bude na tom, jak se bude chovat Tálibán,“ dodal.Zároveň podle něj není jasné, jak bude situace vypadat za půl roku nebo za deset let. Landovský také zmiňuje, že Tálibán* může zvolit variantu budování vnitroafghánského režimu, který nebude vyhovovat západním standardům.Velvyslanec také připomíná složitost celého regionu kolem Afghánistánu. Číně a Rusku podle něj vyhovovalo, že náklady na stabilizaci Afghánistánu musel platit Západ. Zároveň dodává, že nyní ale budou muset situaci řešit i obě tyto země, protože podle něj mají problémy s islámskými hnutími.Landovský na závěr připomíná, že Tálibán nebude mít udržení moci jednoduché. Země je podle něj stvořená pro povstalecký boj díky svým těžko prostupným horám. Situaci má také ztěžovat složité etnické složení.Dohoda o neútočeníZástupci hnutí Tálibán a jeho odpůrci Severní aliance uzavřeli dohodu o neútočení, informovala televize Geo TV s odkazem na vlastní zdroje.„Obě strany se dohodly, že přestanou s útoky,“ informovaly zdroje televize a dodaly, že se schůzky delegací Tálibánu a Severní aliance konaly dva poslední dny v afghánské provincii Parván. Informátoři dodali, že o dohodě má být oznámeno na tiskové konferenci vůdců Tálibánu a Severní aliance.*teroristická organizace zakázaná v RF

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin, většinou píšící pod značkou matematických značek, vím přesně, že není třeba žádného promítání, jen trochu myslet je třeba nakopnout zpředu do zadku pindos prezidenta. A teď už musím končit. Potřebuji si nakoupit pštrosí vejce, vzácné koření a nasbíratr žaludy na kávičku, proto si musím udělat maskování na obličeje, aby po mě neházeli kameny. Zase jsem měl na dveřích nápis: Budeš humanitárně ukamenován, genetický odpade ! 0

Karel Adam "že Číně a Rusku vyhovovalo, že náklady na stabilizaci země nesly západní země." - no tak v stabilizaci Afghanistanu snad mohou věřit jen v Bruselu, evakuace je toho příkladem a stav společnosti a armády Afghanistanu také. A zatáhnou do toho Rusko a Čínu se nepodaří, to si už v červenci tyto státy potichu a diplomaticky zařídily. Svůj kalich hořkosti si musíte vypít sami. 0

česká republika

afghánistán

