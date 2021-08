Tálibové považují americký nálet za útok na afghánské území

https://cz.sputniknews.com/20210828/talibove-povazuji-americky-nalet-za-utok-na-afghanske-uzemi-15650988.html

Tálibán* odsuzuje nedávné americké nálety v Afghánistánu a považuje je za útok na afghánské území, uvádějí média s odvoláním na zástupce hnutí. 28.08.2021, Sputnik Česká republika

Pentagon předtím uvedl, že americká armáda provedla letecký útok v provincii Nangarhár na východě Afghánistánu. Dron zabil dva vysoce postavené militanty, kteří se podíleli na plánování operací teroristické skupiny Islámský stát*. Nálet následoval po útoku z 26. srpna poblíž letiště v Kábulu, při němž zahynulo téměř 200 lidí, včetně 13 amerických vojáků.Dodal, že „velmi brzy“ bude kábulské letiště zcela pod kontrolou USA.Tálibové do týdne oznámí složení vládyTálibán* během týdne oznámí úplné složení vlády, tálibové již jmenovali guvernéry a policejní velitele ve 33 z 34 provincií, řekl agentuře Reuters mluvčí tálibů. O otázce, zda budou ženy zařazeny do vlády, podle něj rozhodnou vůdci hnutí.Na začátku srpna Tálibán* zintenzívnil ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. Tálibové vstoupili do hlavního města 15. srpna a převzali kontrolu nad prezidentským palácem a 16. srpna oznámili, že válka v Afghánistánu skončila. Jedinou provincií, která není pod jejich kontrolou, je Pandžšír, severovýchodně od Kábulu, jeden z nejmenších regionů v zemi co do rozlohy a počtu obyvatel.Všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu v současné době kontrolují tálibové. Evakuace zahraničních pracovníků a Afghánců pracujících pro zahraniční mise je prováděna prostřednictvím jediného letiště v Kábulu, které je udržováno vojáky Spojených států a dalších zemí NATO. Ve čtvrtek 26. srpna zahřměly poblíž letiště výbuchy. K útoku se přihlásila teroristická skupina IS*.Američané letecky zaútočili na Islámský státDnes ráno jsme informovali, že američtí vojáci provedli letecký útok v provincii Nangarhár na východě Afghánistánu, za pomoci dronu byl zlikvidován bojovník teroristické skupiny Islámský stát*, uvedl Centrální velení USA.Letecký útok následoval po teroristických útocích 26. srpna, kdy výbuchy u letiště Kábulu zabily 13 amerických vojáků. Pentagon však neuvedl, jestli byla operace spojená s teroristickým útokem.* Ruskem zakázané teroristické skupiny

Červenáček To mají T. pravdu. A co s tím udělají ? V kolika zemích jsou islamisti neoprávněně ? Kam všude vysílají své lidi ? Zakládají sklady zbraní, vyhrožují i v ČR džihádem a šaríjou ...🐸🐸🐸🐸 0

Karel Adam Po 20. letech je to už u USA zvyk, ale třeba se časem naučí ctít cizí území, někdy začít musí. 0

