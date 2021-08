https://cz.sputniknews.com/20210828/v-japonsku-zemreli-dva-lide-po-ockovani-vakcinou-moderna-15648798.html

V Japonsku zemřeli dva lidé po očkování vakcínou Moderna

Dva muži ve věku 30 a 38 let, kteří byli očkováni vakcínou Moderna ze šarže, která byla v Japonsku pozastavena kvůli detekci kontaminantů, zemřeli a příčina... 28.08.2021, Sputnik Česká republika

Ani jeden z mužů nebyl v rizikové skupině, neměl chronická onemocnění, příčina smrti není známa, souvislost s očkováním se zjišťuje.Dříve bylo oznámeno, že kvůli objevení příměsí v uzavřených kapslích ministerstvo zdravotnictví pozastavilo používání 1,63 milionu dávek vakcíny Moderna. Muži byli očkováni před vydáním rozhodnutí pozastavit používání vakcíny. Jeden z nich byl očkován vakcínou 15. srpna, druhý 22. srpna. Smrt v obou případech nastala třetí den po očkování.Ministerstvo zdravotnictví upřesňuje, že oba muži byli očkováni ze šarže, jejíž použití bylo pozastaveno z důvodu, že léčivo bylo vyrobeno v téže době a ve stejném závodě, kde byly nalezeny dávky s příměsemi, ale přímo v ampulkách vakcín, které mladí muži obdrželi, nečistoty objeveny nebyly.Ministerstvo zdravotnictví upřesňuje, že „zatím neexistují žádné informace svědčící o tom, že smrt byla způsobena kvůli příměsím“, a nevylučuje ani náhodu.Ministerstvo zdravotnictví zároveň zveřejnilo statistiky, podle nichž zemřelo 1002 lidí, kteří byli očkováni vakcínami Pfizer a Moderna. V žádném z těchto případů není souvislost mezi příčinou smrti a očkováním.Britská moderátorka zemřela po očkování AstraZenecouPotvrdilo se, že moderátorka jedné z rozhlasových stanic britské veřejnoprávní BBC zemřela kvůli vážným komplikacím po podání vakcíny AstraZeneca. Vyplývá to z pitevní zprávy. Podle ní měla čtyřiačtyřicetiletá Lisa Shawová v květnu zemřít v důsledku krevních sraženin a krvácení do mozku.Již dříve vyšlo najevo, že Shawová byla dva týdny po podání první dávky očkovací látky AstraZeneca hospitalizována v nemocnici. Důvodem se staly silné bolesti hlavy.Přesto vědci tvrdí, že riziko trombózy a krevních sraženin je po aplikaci vakcíny nižší než v případě nákazy koronaviru.Vědci použili údaje od téměř 30 milionů lidí očkovaných od 1. prosince 2020 do 24. dubna 2021 první složkou AstraZeneca nebo Pfizer/BioNTech. Zjistili, že během 28 dnů po očkování přípravkem AstraZeneca byly případy žilní tromboembolie zjištěny u 66 lidí z 10 milionů, zatímco v případě onemocnění koronavirem - u 12 614 lidí z 10 milionů. Ischemická cévní mozková příhoda po očkování Pfizer/BioNTech byla zjištěna v 143 případech z 10 milionů a po onemocnění v 1 699 případech z 10 milionů.Výzkum byl publikován v odborném časopise British Medical Journal.

japonsko, vakcína, koronavirus, moderna