V Paříži a Londýně opět vyšli do ulic odpůrci covid pasů

Už sedmou sobotu po sobě se v Paříži konají demonstrace proti zavedení covid pasů, uvádí zpravodaj Sputniku. Proti covid pasům se demonstruje i v Londýně. 28.08.2021, Sputnik Česká republika

Jedna z pařížských akcí - organizovaná hnutím „žluté vesty“ - odstartovala od vlakového nádraží Port Royal v pátém pařížském obvodu.Kolona demonstrantů jde po bulváru Port Royal. Průvod by měl skončit na náměstí Colonel Fabienn. Účastníci shromáždění nesou francouzské trikolóry, plakáty a transparenty vyjadřující protest proti covid pasům a omezením svobody, demonstranti skandují tradiční hesla a provolání. Akce probíhá bez incidentů, kolonu demonstrantů doprovází mnoho policistů.Druhá protestní akce má začít ve 14:30 na Joffreho náměstí v sedmém pařížském obvodu. Koná se na výzvu předsedy hnutí Patriots Floriana Philippota.Účastníci třetí pařížské akce se shromáždili ve 14. obvodě na náměstí Denfert-Rochereau, jejich průvod by měl skončit u stanice metra Duroc.Tuto sobotu je v celé zemi naplánováno více než 200 demonstrací. Podle předběžných odhadů se akcí proti covid pasům zúčastní od 140 tisíc do 180 tisíc lidí, včetně 12 až 20 tisíc v Paříži.Podle údajů ministerstva vnitra vyšlo minulou sobotu do ulic po celé zemi více než 175 tisíc lidí, 14. srpna činil počet demonstrantů ve Francii téměř 215 tisíc.Od 9. srpna jsou covid pasy ve Francii povinné pro návštěvu kaváren, restaurací, velkých nákupních center i pro cestování letadlem a dálkovými vlaky. Dokument předpokládá absolvování celého cyklu očkování proti covidu-19, negativní test na infekci koronavirem nebo potvrzení o prodělání onemocnění.V centru Londýna demonstranti ochromili dopravuStovky odpůrců nošení roušek a povinného očkování proti covidu-19 uspořádaly protestní pochod, který paralyzoval provoz v centrálních ulicích Londýna, uvádí zpravodaj Sputniku.Dav demonstrantů se shromáždil v Hyde Parku, odkud se za zvuků bubnů a s hesly „Vraťte svobodu“, „Ne rouškám“ vydal ulicemi města směrem k Westminsterskému mostu.V některých ulicích byla doprava zablokována policií nebo zkomplikována, když demonstranti šli po jízdní dráze. Protestující přicházeli k autům stojícím v zácpách, rozdávali letáky a skandovali hesla, někteří motoristé je zdravili zvuky klaksonů.Demonstranti protestují proti takzvaným covid pasům, povinnému očkování dětí a nošení roušek, neboť považují pandemii za výmysl médií a politiků.Celý velký dav byl bez roušek, někteří účastníci průvodu občas vykřikovali urážky na náhodné kolemjdoucí, s nimiž se jejich názory neshodovaly, ale obecně se chovali celkem mírumilovně.Když demonstranti dorazili k Westminsterskému mostu, začali tančit za zvuků bubnů a skandovali „Svoboda!“ a potom šli dále.

❌➗➖➕ Čína získává velkou světovou popularitu a lidem slouží jako vzor velmi úspěšné socialistické společnosti v čele s výbornou a schopnou komunistickou vládou, která lidem umožňuje co nejlepší a bezproblémové žití a co nejlepší životní podmínky. V Číně je i spousta socialistických miliardářů, kteří si na západě vykupují zkrachovalé firmy a začleňují si je do čínské socialistické produkce, která výhradně slouží národnímu blahobytu. Čína je proto velmi úspěšná, pokroková země, která už vůbec nemá problémy s coronou, zatím co na západě pořád ještě umírají stovky lidí a USraelský režim si dělá kšefty, zavádí diktaturu třídního zdravotního systému, kde občané nemají žádná práva se nějak bránit a demonstrace jsou policajty násilně rozháněny a režimem potlačovány. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 28

Karel Pokorný Tu sa opravdivo bojuje za Česko a Slovensko, nie v Afganistane a podobných usáckych útočných vojenských misiách, kde nás využívajú len ako "podržtašky"! 1

2

