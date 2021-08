https://cz.sputniknews.com/20210828/volny-blok-usporadal-festival-svobody-na-letne-na-akci-take-vystoupila-rada-znamych-ceskych-zpevaku-15651851.html

Volný blok uspořádal Festival svobody na Letné. Na akci také vystoupila řada známých českých zpěváků

Na pražské Letné dnes proběhla akce s názvem Festival svobody, jejíž účastníci vyjádřili svůj protest proti vládním omezením v souvislosti s pandemií... 28.08.2021, Sputnik Česká republika

Další protestní akce namířená proti postupu vlády v rámci koronavirových opatření a očkovací kampaně se dnes konala na Letné, pořadatelem demonstrace byla opoziční politická strana Volný blok. Podle odhadu policie se akce zúčastnilo kolem 600 lidí, přitom samotní organizátoři uváděli, že na Letnou dorazilo několik tisíc účastníků.Mezi těmi, kteří přišli vyjádřit svou podporu Volnému bloku v rámci jejich protestu proti vládní politice, nechyběli ani známí čeští umělci. Na pódiu například vystoupila zpěvačka Ilona Csáková, která bude také kandidovat za Volný blok v nadcházejících volbách do Sněmovny, česká zpěvačka Hana Lounová a skladatel Roman Horký, který se také dříve rozhodl kandidovat ve volbách. Dalšími hosty akce byl frontman rockové skupiny Ortel, zpěvák Tomáš Ortel, a skupina Maxíci.Během svého projevu česká politička a moderátorka Jana Bobošíková, která bude kandidovat za Volný blok v Praze, zkritizovala vládní nařízení týkající se plošného testování dětí ve školách. Vystoupil na pódiu i volební lídr Volného bloku, poslanec Lubomír Volný, který varoval před zavedením obdobných pravidel a restrikcí, které již do značné míry omezují svobodu ve Francii a na Slovensku.Protesty v Paříži a LondýněUž sedmou sobotu po sobě se v Paříži konaly demonstrace proti zavedení covid pasů, uvedl zpravodaj Sputniku. Proti covid pasům se demonstrovalo i v Londýně, kde stovky odpůrců nošení roušek a povinného očkování proti covidu-19 uspořádaly protestní pochod, který paralyzoval provoz v centrálních ulicích města.Dav demonstrantů se shromáždil v Hyde Parku, odkud se za zvuků bubnů a s hesly „Vraťte svobodu“, „Ne rouškám“ vydal ulicemi města směrem k Westminsterskému mostu.V některých ulicích byla doprava zablokována policií nebo zkomplikována, když demonstranti šli po jízdní dráze. Protestující přicházeli k autům stojícím v zácpách, rozdávali letáky a skandovali hesla, někteří motoristé je zdravili zvuky klaksonů.Demonstranti protestují proti takzvaným covid pasům, povinnému očkování dětí a nošení roušek, neboť považují pandemii za výmysl médií a politiků.

Simo Häyhä

Volný nám udělal pěknou ostudu. To co předvedl bylo takové ruské a to je synonymum pro něco hulvátského a trapného.

1