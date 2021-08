https://cz.sputniknews.com/20210828/zeman-hrozi-vetovat-navrh-noveho-rozpoctu-je-podle-nej-malo-usporny-a-malo-investicni-15650490.html

Zeman hrozí vetovat návrh nového rozpočtu. Je podle něj málo úsporný a málo investiční

Zeman hrozí vetovat návrh nového rozpočtu. Je podle něj málo úsporný a málo investiční

Návrh státního rozpočtu na příští rok považuje prezident Miloš Zeman za málo úsporný. Bez patřičných změn úspor a investic by zvažoval vetování rozpočtu, uvedl... 28.08.2021, Sputnik Česká republika

„Prezident republiky se kriticky vyjádřil k návrhu státního rozpočtu na rok 2022, který označil za nedostatečně úsporný a nedostatečně investiční,” uvedl na stránkách Hradu Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček s tím, že prezident na schůzce navrhl konkrétní druhy úspor a investic.Celkové příjmy rozpočtu ministerstvo financí naplánovalo včetně peněz z EU na 1,486 bilionu korun a výdaje 1,876 bilionu korun. Schodek 390 miliard obsahuje podle ministryně Schillerové i cca 207 miliard na investice.Ministryně Schillerová dále uvedla, že po podzimních sněmovních volbách by se Zeman chtěl ještě jednou setkat se svými poradci kvůli návrhu rozpočtu.Ministerstvo financí ale již dříve upozornilo na to, že do říjnových parlamentních voleb Sněmovna zřejmě nestihne rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách tak bude muset vláda návrh opět schválit a předložit poslancům.Pokud by parlament rozpočet neschválil do konce roku, stát by začal hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun.Debata se vedla i o rušení daňových výjimek. Schillerová v nich nevidí prostor za stovky miliard.Po dokončení jednání s jednotlivými ministry by se měla Schillerová sejít kvůli návrhu rozpočtu s Babišem. Termín neuvedla.Informovala také, že ve vládní rozpočtové rezervě je pro příští rok vyčleněno zhruba šest miliard korun pro řešení případných dopadů pandemie koronaviru.

Červenáček Podobně těch 200 miliard kritizoval i Skála - že tam není ani jeden bod tvořící investice, je to bez prorůstovosti, nebo tak nějak. Ve vládě jsou různí, ale ekonomové národohospodáři asi ne. Svého času to tak bylo i v Germánii. A toho nejrenomovanějšího národohospodáře se báli. Do vlády jej nikdy vůbec nepustili. 🐸🐸🐸🐸 0

