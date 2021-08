https://cz.sputniknews.com/20210829/afghansky-ministr-se-dobrovolne-stal-poslickem-pizzy-v-nemecku-jak-k-tomu-prisel-15647525.html

Afghánský ministr se dobrovolně stal poslíčkem pizzy v Německu. Jak k tomu přišel?

Afghánský ministr se dobrovolně stal poslíčkem pizzy v Německu. Jak k tomu přišel?

Afghánský politik Sjed Ahmad Šah Sadát, který kdysi studoval na univerzitách ve Velké Británii, se nyní v německém Lipsku uplatnil jako poslíček s pizzou... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-29T10:26+0200

2021-08-29T10:26+0200

2021-08-29T10:26+0200

svět

afghánistán

ministr

pizza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/15647486_0:191:1599:1090_1920x0_80_0_0_87207f8b5054b25ce6e957d941adc3b0.jpg

Současná politická turbulence a násilí v Afghánistánu znepokojuje celý svět, zvlášť tamní obyvatelstvo a vojáky NATO, kteří se ještě nestihli stáhnout ze země. Všechno tohle se ale již netýká Sjeda Ahmada Šaha Sadáta, který minimálně během dvou let působil jako ministr komunikace a technologií v afghánské vládě, na konci loňského roku se však rozhodl opustit tamní kabinet ministrů. Důvodem tohoto rozhodnutí měl být jeho nesouhlas s politikou přerozdělování státních finančních prostředků a neshoda s tehdejším prezidentem země Ašrafem Ghaním.Hned poté, co Sjed Ahmad Šah Sadát stáhl z afghánské politiky, se přestěhoval do Německa, kde na něj čekala nová kapitola jeho života. Média uvádí, že jedním z důvodů odjezdu exministra byla i obava z možného postupu Tálibánu* a následného pádu vlády. V Lipsku si Sadát našel nové zaměstnání, stal se totiž poslíčkem pizzy. Podle zdroje bývalý afghánský politik měl při hledání nové práce určitá omezení spojené s nízkou znalostí německého jazyka, což jej vedlo k tomu, že přesedl na kolo a oblékl se do oranžového oděvu.Nehledě na své politické pozadí a na to, že své mladí strávil ve Velké Británii, kde získal vzdělání na předních britských univerzitách, Sadát se svým současným příjmem a životem je docela spokojen.Tálibán brání evakuaci AfgháncůZástupci hnutí Tálibán přes kontrolní body na kábulské letiště nepustili 20 Afghánců, kteří měli být norským letounem evakuováni na Slovensko. Včera o tom informoval slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok.Korčok připomněl, že Slovensko vynaložilo maximální úsilí, aby afghánským příbuzným slovenských občanů pomohli s cestou na Slovensko.Slovenský ministr informoval, že jim včera svitla naděje, protože se Slovensku po diplomatické linii podařilo zařídit 20 míst v norském evakuačním letadle, které mělo dovést tuto skupinu do Tbilisi, kde byl připravený slovenský speciál.*teroristická organizace zakázaná v RF

Červenáček Šikula. 🐸🐸🐸🐸 1

1

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, ministr, pizza