Diplomat Kmoníček: Amerika sama nad sebou zavrtí hlavou a dramaticky se změní již za dvě desetiletí

Diplomat Kmoníček: Amerika sama nad sebou zavrtí hlavou a dramaticky se změní již za dvě desetiletí

Velvyslanec ČR v USA Hynek Kmoníček se v diskusním pořadu Petra Žantovského Pražská kavárna podělil svým názorem na to, proč neomarxistická ideologie dnes... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

Pravidelné a neustálé proměny jsou tak podle diplomata typickým rysem USA. „Nedávno jsem zjistil, že jsem takřka už polovinu svého života prožil ve Spojených státech, a uvědomil jsem si, že už jsem žil v několika Spojených státech. Ony se prostě minimálně každých dvacet let dramaticky úplně změní na nějaký jiný typ zvířete, do kterého si pak my Evropané neustále promítáme své sny o tom, co ta pravá Amerika je,“ říká český diplomat.„Čili v tom, že se Amerika změní každých dvacet let, je naděje, že to, co se nám dnes nemusí líbit, což jsou hlavně neomarxistické proudy na extrémně levicovém křídle Demokratické strany, že můžou v čase své postoje změnit,“ pokračoval velvyslanec.Kmoníček v souvislosti s tím poznamenává, že Amerika je dostatečně velká země, a proto není divu, že v ní vznikají protichůdné myšlenky vedoucí nejprve k odstranění rasových bariér a pak k priorizování jednotlivých společenských skupin, jako je to například s afroamerickou částí obyvatelstva.„Amerika přišla s ‚affirmative action‘, čili pomáhat na základě množství melatoninu při přijímacích zkouškách některým typům studentů, a zároveň také přišla s Ku-klux-klanem (nejstarší teroristická a rasistická skupina operující na území Spojených států). Na začátku dvacátého století míval Ku-klux-klan asi tři miliony členů, to byla Amerika menší než dnes, a normálně pochodovali centrem Washingtonu. Na konci dvacátého byl v Americe ale zase jiný typ demonstrací, zase úplně opačný, a vyšel z té ‚affirmative action‘. Oboje v Americe vždy existovalo. Dále BLM, MeToo, to vše je Amerika,“ doplnil Kmoníček.Kmoníček navíc věří, že Amerika ve svém vývoji odráží Evropu.Podobnost USA a Evropy shledává velvyslanec v duševní blízkosti, která se projevuje tak, že cokoliv se objeví na americké straně, tak hned se uplatňuje i v EU.„Takže každou chytrou věc, kterou uvidíme v Americe, dříve nebo později někdo odimituje. A každou hloupou věc nakonec také někdo odimituje, ale vždy tam bude obojí,“ zopakoval Kmoníček.

Daniel Horov ...hmmm Velvyslanec ČR v USA Hynek Kmoníček je proste mluvka. USA sa menia šialenou rýchlosťou každým dňom a zmenia sa na nepoznanie v priebehu cca jedného jediného roka. Chcem veriť, že pritom nepotečie veľa krvi. 1

Simo Häyhä V USA se dokážou měnit mnohé mírumilovného, než Rusko tam vždycky jakmile někdo má moc vybije nebo prostě nějak potlačí opozici viz dnešní putin 0

