https://cz.sputniknews.com/20210829/dlouha-ruka-frontoveho-letectva-arkticky-vrtulnik-a-dalsi-novinky-fora-army-2021-15654929.html

Dlouhá ruka frontového letectva, arktický vrtulník a další novinky fóra Army 2021

Dlouhá ruka frontového letectva, arktický vrtulník a další novinky fóra Army 2021

Nedaleko Moskvy proběhlo Mezinárodní vojenské technické fórum Army 2021, které je každoročně přehlídkou vymožeností obranného průmyslu. Celkem bylo vystaveno... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-29T14:41+0200

2021-08-29T14:41+0200

2021-08-29T14:41+0200

názory

army 2021

rusko

zbraně

armáda

ruská armáda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/15655333_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0d766fcab933434243f7f3ae3dbbd4e3.jpg

Představuji subjektivní TOP 5 nejzajímavějších ruských exponátů.5. místo. Vrtulník Mi-8AMTŠ-VA, v podmínkách polární nociJe to arktická varianta víceúčelového transportního a útočného vrtulníku Mi-8AMTŠ-V vybaveného zařízením výhradně ruské výroby, který je modernější verzí útočného Mi-8AMTŠ Terminátor.Vrtulník je vyzbrojen několika kulomety, pojme až osm protitankových raket Šturm-V nebo Ataka, rakety pro letecký boj typu Igla-S, bomby a kontejnery s kazetovou municí.Arktická varianta Mi-8AMTŠ-VA byla vyvinuta s ohledem na specifiku využití v klimatu s nízkými teplotami (počínaje 40-50 stupňů Celsia pod nulou a níž) a omezenou viditelností při vykonání letů, včetně v období polární noci. Posádka arktického vrtulníku má speciální oblečení se zahřívacím a klimatizačním systémem.4. místo. OT K-16 a BVP K-17, neobvyklá kolaNejmodernější obrněné vozidlo a bojové vozidlo pěchoty na kolovém podvozku Bumerang se aktuálně účastní státních zkoušek a je celkem pravděpodobné, že v nejbližších měsících je dostane ruská armáda.Jsme zvyklí na to, že sovětská a ruská bojová vozidla pěchoty jsou pásová, avšak kolový podvozek je jednodušší v provozu a také umožní účinnější využití objemů trupu a zajištění lepší ochrany bojového prostoru a prostoru pro výsadkáře. Na novém podvozku budou určitě také různé zbrojní systémy, protiletadlové, radioelektronického boje, rozvědky, opravářské a evakuační.Nové OT a BVP jsou vyzbrojeny bojovými moduly s rychlopalným kanonem a několika protitankovými raketami typu Kornet, kterými se dá zlikvidovat jakákoliv obrněná tanková technika a ochranné zátarasy.3. místo. Protivzdušný raketový systém Sosna na podvozku BTR-82, slabá viditelnost na přední linii.Systém Sosna úspěšně absolvoval v roce 2019 státní zkoušky a byl přijat do výzbroje ruské armády ve dvou provedeních, na podvozku MT-LB a na podvozku bojového vozidla pěchoty BMP-3. Obě varianty podvozku jsou pásové, proto jsou obě vozidla dost těžká. Na výstavě Army 2021 byla poprvé prezentována varianta systému, který má na podvozku obyčejné kolové obrněné vozidlo BTR-82.Výroba takové verze značně rozšíří varianty použití systému jak ruskou armádou, tak pro exportní dodávky. Sosna je moderní ztělesnění koncepce skrytého protivzdušného systému, který není vybaven radarem, a jehož činnost se tedy nedá objevit na dálku.Pro objevení cíle a jeho sledování používá Sosna pasivní (nevyzařující radiové vlny) optický elektronický systém a na zaměření raket používá laserový paprsek. Výborná ochrana před poruchami a slabá viditelnost umožní použití tohoto protivzdušného raketového systému bezprostředně na přední linii. Jedno odpalovací zařízení pojme hned 12 protileteckých raket v transportních odpalovacích kontejnerech, které zajistí zásah cílů ve vzdálenosti až 10 km.Po novém systému Sosna bude určitě velká poptávka v zahraničí, může se stát stejně populární jako sovětské systémy Strela a Strela 10, které mimochodem neunesly víc než čtyři rakety každá. A samozřejmě Sosna dokáže získat informace o cílech od vyšších informačních systémů přes digitální komunikační kanály. Poskytuje to zcela nové možnosti na ochranu vojáků bez zrušení maskování systémů protivzdušné obrany.2. místo. Antej-4000, se zaměřením na hypersonické cíleAntej-4000 je nejnovější exportní varianta protivzdušného raketového systému S-300V4, který již několik let mají ve výzbroji ruské jednotky protivzdušné obrany. S-3000V4 je zase značně obnovená modifikace systému S-300V, která dokáže zajistit protivzdušnou a protiraketovou obranu doslova v širém poli, poněvadž nepotřebuje připravené plošiny.Zvláštnost S-300V4 spočívá v tom, že nový systém je plně digitální a dokáže přijímat a vysílat informace o situaci ve vzduchu a o ostřelovaných terčích jak vyšším, tak sousedním systémům.Je to ztělesnění principu pohotové informační výměny při odrážení masivního leteckého a kosmického útoku. Systém S-300V4 dokáže zasáhnout letouny na vzdálenosti až 380 km a balistické rakety na vzdálenosti do 45 km. Nestačí na mezikontinentální balistické rakety, ale dokáže výborně zvládnout taktické rakety a rakety středního doletu. Je celkem pravděpodobné, že s novým digitálním zařízením a raketami dokáže S-300V4 zasáhnout také některé hypersonické cíle, tato informace nebyla zveřejněna, ale jisté technické kapacity systému umožňují tento předpoklad.1. místo. Výrobek 305/LMUR, dlouhá ruka frontového letectvaTohle je snad ta největší senzace. Lehká víceúčelová řízená raketa (LMUR), takzvaný výrobek 305, který byl poprvé prezentován právě na výstavě Army 2021.Informace o tom, že v Rusku probíhají zkoušky nové velké rakety pro vrtulníky, se již několik let objevují v médiích. V některých zprávách se daly dokonce na moment uvidět vrtulníky s neznámou raketou na pylonech, teď ji konečně můžeme vidět na vlastní oči. Výrobek 305 byl vyvinut známou raketovou konstrukční kanceláří z města Kolomna Moskevské oblasti, kde dříve pracovali na unikátním raketovém systému Iskander a velkém počtu dalších raketových systémů různé třídy. Již byla spuštěna sériová výroba LMUR, které budou dodávat pro výzbroj vrtulníků frontového letectva ruské armády. Dolet má 14,5 km. Dokáže zasáhnout veškeré druhy cílů bez vstupu do prostoru protivzdušné obrany přední linie nepřítele. Jde v podstatě o nejnovější „dlouhou ruku“ moderního frontového letectva, která značně rozšíří bojové kapacity vrtulníků a útočného letectva.

Simo Häyhä Takže i rusové byli přinucenuceni používat západní jazyk. Army je slovo z angličtiny v ruštině by se to řeklo jinak. 2

Simo Häyhä Tyhle šroty bude něco podobme jako lehká stíhačka 5. Generace 2

3

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitrij Korněv https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Dmitrij Korněv https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitrij Korněv https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

army 2021, rusko, zbraně, armáda, ruská armáda