Do Česka dorazil americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. Zítra začíná cvičení Ample Strike

Do Česka dorazil americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. Zítra začíná cvičení Ample Strike

Na letiště v Ostravě včera odpoledne dorazil bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. Stejný stroj Američané v pátek použili k odvetnému útoku po atentátu v Kábulu. 30... 29.08.2021

Na Twitteru české armády se uvádí, že Ample Strike 2021 za chvíli startuje. Zdůrazňuje se, že do Ostravy dorazil americký dron MQ-9 Reaper.Další informace o cvičení jsou uvedeny na webu acr.army.cz. Cvičení se zahraniční účastí proběhne od 30. srpna do 19. září, zapojí se do něj 700 vojáků z osmi zemí, včetně ČR.Americký bezpilotní letoun Reaper na ostravském Mošnově přistál v kontejnerech, které přepravil obří Lockheed C-5 Galaxy. Podle informací na webu USA vnímají účast na Ample Strike jako podporu spojencům v rámci NATO.Dron MQ-9 Reaper poskytuje zpravodajské, sledovací a průzkumné informace, jak USA, tak i svým regionálním partnerům. Stroj do ČR dorazil neozbrojený. „V rámci cvičení zvýší interoperabilitu a bude poskytovat mj. simulovanou leteckou podporu předsunutým leteckým návodčím,“ uvedl kapitán Andrew Layton z US Air Force.Do cvičení se zapojí také české bojové vrtulníky Mi-24/35, nadzvukové letouny JAS-39 Gripen nebo německý Learjet.Vojáci během cvičení budou využívat vojenský výcvikový prostor Boletice, Bechyně, 22. základnu vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 21. základnu taktického letectva Čáslav, 26. pluk velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav a Správu letiště Pardubice.Americký útok v AfghánistánuPomocí amerického leteckého útoku byli v Afghánistánu zlikvidováni dva vůdci teroristické skupiny Islámský stát* a další byl zraněn, sdělil generálmajor William Taylor.Armáda původně hlásila jednoho zabitého následkem útoku dronu.Připomeňme, že Spojené státy v noci na sobotu provedly letecký útok v provincii Nangarhár na východě Afghánistánu. Letecký útok následoval po teroristických útocích 26. srpna, kdy výbuchy u letiště Kábulu zabily téměř 200 civilistů a 13 amerických vojáků. Stovky lidí bylo zraněno. K útoku se přihlásil Islámský stát.*teroristická organizace zakázaná v RF

Jaroslav Machek Já osobně si myslím, že ruský Ochotnik je daleko lepší, modernější a hlavně levnější , než ten americký zastaralý krap.🇺🇸👎🇷🇺👍 3

Červenáček Neví někdo normální, zda nejsou pindosbezpilotníky nejlepší ? 🐸🐸🐸🐸 2

