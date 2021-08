Důchody v podání Trikolóry nebo SPD? Dvě strany, dva přístupy

https://cz.sputniknews.com/20210829/duchody-v-podani-trikolory-nebo-spd-dve-strany-dva-pristupy--15652203.html

S kritikou důchodové reformy předložené ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou vystupovalo hnutí Trikolóra již dříve. V minulém roce spolu s Komisí pro spravedlivé důchody Maláčová navrhla minimální důchod ve výši10 tisíc korun, na který by navazovaly bonusy za vychované děti a dřívější odchod do penze. Počítalo se také se zkrácením povinné doby pojištění a zavedením vícezdrojového financování.Mgr. Václav Krása (Trikolóra), předseda Národní rady osob se zdravotním postižením již dříve návrh nazval nikoli reformou, ale spíše parametrickými změnami, které neřeší dlouhodobou finanční udržitelnost systému. Předseda pro sociální otázky v komentáři pro Sputnik uvedl, že současný systém lze podpořit skrze dílčí změny, zejména skrze podmínky předčasného odchodu do penze. Dlouhodobá strategie by měla motivovat občany budovat vlastní ekonomické zázemí pomocí spoření si na své stáří. Provoz a udržitelnost existujícího důchodového systému lze podle Krásy podpořit pomocí zvýšení počtu dětí v rodině.Koncem minulého roku Trikolóra navrhovala zavedení rodinné podpory prarodičům v hodnotě 1 % ze mzdy. O tuto částku by se pak snížila daň z příjmu. Podle předsedy Trikolóry pro sociální otázky bude strana i nadále prosazovat možnost podpory rodičů či prarodičů v rámci rodinné solidarity a v příštím volebním období strana opět připraví zákon umožňující dětem přispívat svým rodičům na jejich důchody.Odlišnou od současné vlády vizi prosazuje hnutí Svoboda a přímá demokracie. Poslankyně Parlamentu za hnutí SPD a místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku Bc. Lucie Šafránková již dva roky podporuje zakotvení institutu minimálního důchodu na úroveň současné minimální mzdy, 15 000 korun, a jeho pravidelnou valorizaci na základě růstu průměrné mzdy v národním hospodářství a na růstu inflace. Návrh SPD pro Sputnik poslankyně okomentovala s tím, že nárok na starobní důchod by měly dostat osoby ve věku nad 65 let, které dle zákona odváděly důchodové pojištění po dobu 35 let, a zdravotně postižení občané ve třetím stupni invalidity. K tomu by dále náležela individuální a zásluhová složka.Návrh SPD ve Sněmovně zatím nebyl finálně projednán a vláda k němu zaujala negativní stanovisko. K důvodům jeho zamítnutí Šafránková poznamenala: „Skutečné důvody těchto postojů vládních stran si můžeme jen domýšlet, ale podstatný je výsledek. Tedy to, že hnutí ANO a sociální demokracie odmítají přiznat desítkám tisíc českých seniorů, kteří jsou nuceni přežívat z měsíce na měsíc z velmi nízkých a nedostatečných příjmů, důstojné důchody za celoživotní poctivou práci.“Dále uvádíme pohled zástupců dvou hnutí na současný stav důchodového systému a jeho možné změny v budoucnu.Můžete, prosím, stručně okomentovat v několika slovech Váš přístup k povinné době důchodového pojištění, podpoře pracujících důchodců, výchovnému za péči o dítě, možnému zvyšování věku odchodu do důchodu?Václav Krása (Trikolóra): Je nezbytné, aby byla povinná doba důchodového pojištění, protože důchodový systém by byl neufinancovatelný. Chceme provést dílčí změny, které ozdraví penzijní systém. Jedná se o zpřísnění podmínek pro předčasný odchod do důchodu, vyšší procentní podporu u lidí, kteří odloží svůj odchod do důchodu. Chceme více podpořit pracující důchodce tím, že jim bude více navyšován jejich důchod, pokud budou dále pracovat.Pokud jde o zvyšování věku odchodu do důchodu, tuto debatu povedeme až při přípravě zásadní důchodové reformy. Určitě se nebudeme inspirovat materiálem paní ministryně Jany Maláčové. Zásadně nesouhlasíme například s různými kategoriemi v rámci důchodového systému. Zvýšení důchodu za výchovu dětí považujme za dobrou věc.Lucie Šafránková (SPD):Vezměme to popořadě:Jako (nejen) rozpočtově odpovědný politický subjekt, který chce zároveň významně zvyšovat důchody, a to zejména ty nejnižší, si v současné době neumíme představit zkracování minimální povinné doby odvádění důchodového pojištění. Znamenalo by to velký propad na straně veřejných příjmů a současně i razantní nárůst veřejných výdajů – což si jako stát nyní nemůžeme dovolit riskovat.Co si představit umíme a co podporujeme, je umožnění odchodu do předčasného důchodu občanům, kteří splní povinnou dobu odvádění důchodového pojištění (35 let) – bez toho, aniž by byly jejich důchodové nároky kráceny, s plnohodnotným starobním důchodem bez sankcí.Současně požadujeme, aby do doby povinného pojištění byla započítávána doba výchovy dětí do čtyř let věku, pěstounská péče o opuštěné děti a za určitých podmínek i péče o zdravotně postiženou osobu závislou na pomoci a péči jiné osoby.Výraznější finanční navýšení starobních důchodů (o jednotky tisíc, nikoli stovek, korun měsíčně) - a současně snížení daně z příjmu až po její úplné odpuštění - všem občanům, kteří budou dobrovolně pokračovat v práci (zaměstnanecké nebo živnostenské) i poté, co splnili podmínky pro přiznání starobního důchodu, považujeme za nezbytné a za jednu z nejdůležitějších součástí budoucí důchodové reformy.Protože podle určitých ekonomických modelů by zvýšení míry zaměstnanosti nyní ekonomicky neaktivních starobních důchodců mladších 70 let - byť třeba jen o 10 procent - mohlo posílit příjmy státního rozpočtu až o 1,5 %. To by znamenalo až o 25 miliard korun ročně více na straně rozpočtových příjmů.Co se týče výchovného, plně podporujeme jeho podobu, která byla vtělena do zákona o důchodovém pojištění teprve nedávno, i díky hlasům poslanců hnutí SPD ve Sněmovně. A hlavně – vítáme, že si vláda osvojila návrh hnutí SPD v této oblasti, který spočíval v tom, aby platila jasná rovnice – 500 korun měsíčně za každé vychované dítě bez jakéhokoliv omezení.Zatímco vláda původně zamýšlela zastropovat toto výchovné částkou 1 500 korun měsíčně, i kdyby dotyčná seniorka či senior řádně vychovali více než tři děti. To pro nás bylo naprosto neakceptovatelné.Kategoricky odmítáme zvyšování hranice věku odchodu do důchodu. Naopak, požadujeme zakotvit do ústavy – jakožto nepřekročitelnou - současnou věkovou hranici pro odchod do důchodu, tj. věk 65 let.Jak hodnotíte současnou valorizaci důchodů? Nakolik to pomůže vyhnout se následkům inflace pro tuto kategorii občanů?Václav Krása: Valorizace důchodů má jasný zákonný rámec a nepovažujeme za dobré zvyšovat důchody jednorázově. Jsou to skutečně dárečky, které mají politický důvod.Lucie Šafránková: Současnou podobu valorizace hodnotíme velmi negativně. Zejména její zákonnou složku, podle níž se všechny důchody meziročně zvyšují o stejný procentní poměr. Tudíž se neustále rozevírají pomyslné nůžky mezi úrovní nejnižších a vyšších důchodů. Řešením tedy je, aby se všechny důchody zvyšovaly každý rok o stejnou nominální finanční částku.Nízkopříjmovým důchodcům současné nastavení této valorizace moc nepomůže – i proto, že ceny některých komodit, které jsou pro seniory podstatné – nájemné, energie, léky apod. – rostou rychleji než průměrná míra inflace.Současná vláda prosazovala v minulých letech vyšší růst důchodů nad rámec zákona. Byl tento krok podle Vás přínosný pro obě strany?Václav Krása: Uvědomujeme si odpovědnost za naše rodiče a prarodiče. Oni nám vybudovali to, co dnes užíváme. Proto musíme zachovat takovou úroveň důchodů, která zaručí, že lidé v důchodu si zachovají slušnou životní úroveň. Výše důchodů by měla být asi na úrovni 40 % průměrné čisté mzdy, což v minulých letech nedosahovala. Přesto jsme proti jednorázovému zvyšování důchodů tzv. „balíčky“. To jsou pouze politické a marketingové triky, které mají za cíl udržet si přízeň seniorů.Lucie Šafránková: Tento krok byl nezbytný a potřebný, zejména opět právě ve vztahu k nízkopříjmovým důchodcům. Ale lituji toho, že opakovaně ve Sněmovně neprošly mé návrhy na to, aby právě důchodci s měsíčními příjmy pod 15 000 korun obdrželi jednorázově vyšší valorizaci než ti ostatní. Aby se propad jejich důchodů zpomalil a aby jejich příjmy postačovaly k důstojnému životu.Kromě vládní koalice se problematice důchodu věnují Piráti a Starostové. Navrhují postupný růst důchodu nad zákonný rámec tak, aby v roce 2025 činil důchod v průměru 18 až 19 tisíc korun. Nakolik je důchodová reforma předvolebním tahem? Lze za současných okolností očekávat v tomto oboru razantní změny?Václav Krása: Nedávno prohlásil v diskusi na České televizi guvernér ČNB pan Jiří Rusnok, že představa, že někdo provede důchodovou reformu a ušetří se na důchodech, je mylná. Já se s ním v této věci shoduji. Reforma musí mít dvě fáze. Je možné rychle změnit např. podmínky odchodu do předčasného důchodu. V současné době pobírá 660 000 lidí předčasný důchod, a to je třeba změnit. Současně můžeme velmi rychle změnit procento zvýšení důchodů pro ty občany, kteří odloží svůj odchod do důchodu.Dlouhodobá reforma penzijního systému musí spočívat v ekonomických motivacích občanů, aby si spořili na stáří, odkládali část svojí spotřeby a vybudovali si ekonomické zázemí. Je jisté, že nebude možné neustále zvyšovat penze. Proto mi připadá úsměvné, když Piráti a Starostové již nyní slibují výši důchodů za čtyři roky. To je vymyšlené číslo bez opory jakékoliv ekonomické analýzy. Těch proměnných je v oblasti penzijního systému příliš mnoho, aby někdo mohl říci konkrétní výši důchodů.Lucie Šafránková: Skutečnou důchodovou reformu lze – potenciálně – provést až v příštím volebním období. A to pouze za předpokladu, že zde bude silná většinová vláda, která se navíc na základních rysech reformy shodne i s budoucí opozicí, aby po dalších volbách zase nedocházelo k výrazným změnám v nastavení podoby našeho důchodového systému.A takováto zásadní reforma navíc musí být v legislativní podobě předložena co nejdříve po volbách, aby bylo možné její důkladné parlamentní projednání za dodržení všech zákonných požadavků a lhůt.Vize určité výše průměrného důchodu za x let není stěžejním parametrem. Mnohem podstatnější je, jaká bude úroveň nejnižších důchodů a hlavně to, jakým způsobem se bude vyvíjet výběr pojistného a počet jeho budoucích plátců. Aby byly dostatečné zdroje na výplatu důstojných důchodů bez nutnosti dalšího zadlužování státu.Jak je možné vyřešit celoevropský problém důchodů a stárnutí populace? Vzhledem ke snižujícímu se počtu obyvatel v produktivním věku a zvyšování průměrného věku obyvatel České republiky může podle Vás nastat chvíle, kdy výdělek pracující populace nebude stačit k pokrytí důchodů?Václav Krása: Trikolóra nebude řešit stárnutí populace a udržitelnost penzijních systémů na úrovni celoevropské. Máme svoje české řešení. Především budeme podporovat vícečetné rodiny, chceme, aby v rodinách bylo více dětí. To je zároveň i řešení problémů penzijního systému. Současně budeme ekonomicky motivovat občany ke spoření na stáří. Situace však není taková a ani v budoucnu taková nebude, aby nebyly finanční prostředky na důchody. Prosím, nestrašme seniory. Neustále se zvyšuje produktivita práce, takže kolaps jakéhokoliv druhu nám určitě nehrozí.Lucie Šafránková: Ano, riziko nedostatečných příjmů resp. pojistných odvodů pracující populace na pokrytí výplat důchodů reálně hrozí cca do 15-20 let, až dosáhnou důchodového věku silné populační ročníky narozené v 70. letech 20. století.Řešením musí být zvýšení porodnosti cestou skutečné a citelné dlouhodobé podpory řádné výchovy dětí a efektivní podpory pracujících rodičů, zohledňující význam mateřství, otcovství a rodičovství pro náš společenský a ekonomický systém. Například formou výrazné daňové motivace k zakládání rodin, zejména pak rodin s více než dvěma dětmi.I proto jsem v roce 2020 předložila dvě komplexní novely zákona o daních z příjmu, které výrazným způsobem (o 50 %) zvyšují roční slevu na poplatníka a manželku (manžela) v domácnosti – a které hlavně opravdu významně navyšují tzv. daňové zvýhodnění na vyživované dítě. V případě péče o jedno či dvě děti jde o zvýšení tohoto zvýhodnění o 100 procent, od třetího dítěte by se jednalo už o jeho čtyřnásobné zvýšení. Což by pracujícímu rodiči (rodině) tří nezaopatřených dětí zvýšilo jeho roční čistý příjem o více než 100 tisíc korun.A dalším krokem pak musí být i slevy na sociálním pojištění pro pracující rodiče. Zkrátka silná a kontinuální prorodinná politika podporující porodnost a zvýhodňující řádnou výchovu dětí v pracujících rodinách. A to v širším slova smyslu, včetně zavedení manželských půjček, státní, krajské či obecní podpory výstavby dostupného (i nájemního) bydlení, dostatečné kapacity předškolních zařízení financovaných z veřejných rozpočtů apod.Protože naprosto klíčovým faktorem důchodového systému našeho průběžného typu je počet aktuálně ekonomicky aktivních plátců důchodových pojištění (a daně z příjmu), resp. jejich poměr vůči aktuálnímu počtu příjemců starobních (a dalších typů) důchodů. Toto musíme mít při jakýchkoliv úvahách o důchodové reformě na paměti především.

