Estonská prezidentka navrhla EU způsob, jak „zadržet Rusko“

Estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová se domnívá, že Evropská unie by mohla financovat vytvoření systému protivzdušné obrany středního dosahu v pobaltských... 29.08.2021

Kaljulaidová v rozhovoru pro časopis Diplomaatia uvedla, že pobaltské státy včetně Estonska vynakládají na obranu více než 2 % HDP, ale dosud nemají vlastní systém protivzdušné obrany, který by podle jejího názoru pomohl „brzdit Rusko“.Prezidentka se domnívá, že Brusel by měl vytvořit mechanismus, který pomůže rozdělit výdaje na obranu, a vytvoření systému protivzdušné obrany v pobaltských státech by mohlo být financováno z Fondu soudržnosti. „Pokud chce EU do něčeho investovat, může použít peníze Fondu soudržnosti,“ zdůraznila Kaljulaidová.V posledních letech Rusko upozorňuje na bezprecedentní aktivitu NATO podél svých západních hranic. NATO rozšiřuje iniciativy a nazývá to „zadržováním ruské agrese“. Moskva opakovaně vyjadřuje znepokojení nad nárůstem sil aliance v Evropě a opakovaně prohlašuje, že Rusko pro nikoho nepředstavuje žádnou hrozbu, ale nebude přehlížet akce potenciálně ohrožující jeho zájmy.Na Ukrajině vstoupilo v platnost rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany o směřování ke členství v EU a NATOUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl v platnost rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany (RNBO) o strategii zahraniční politiky, která předpokládá směřování země k EU a NATO; příslušný dokument byla zveřejněn na webových stránkách prezidentské kanceláře.Koncem července ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba oznámil, že RNBO schválila strategii zahraniční politiky. Podle jeho slov dokument definuje šest prioritních směrů zahraniční politiky.Podle dokumentu je kontrolou plnění rozhodnutí pověřen tajemník RNBO Oleksij Danilov.

