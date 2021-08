https://cz.sputniknews.com/20210829/media-vakcina-proti-chripce-by-letos-mohla-selhat-kvuli-nedostatku-udaju-nasledkem-pandemie-15659391.html

Média: Vakcína proti chřipce by letos mohla selhat kvůli nedostatku údajů následkem pandemie

Odborníci tvrdí, že vakcíny proti chřipce by mohly být letos v zimě méně účinné kvůli prudkému poklesu dodávek vzorků viru během pandemie covidu. Podle... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

Vakcíny proti chřipce jsou „typicky formulovány k ochraně před několika kmeny viru“, vysvětluje The Independent. Globální sledování chřipky prováděné prostřednictvím Světové zdravotnické organizace (WHO) však bylo narušeno pandemií covidu-19, což vedlo k nedostatku údajů o tom, které varianty chřipky budou v následujících měsících pravděpodobně představovat největší hrozby.Zdravotní agentura OSN vydala v únoru doporučení, co zahrnout do letošních vakcín proti chřipce pro země na severní polokouli. Ale podle vědecké redaktorky The Telegraph Sarah Knaptonové „výrobci vakcín říkají, že globální genetické sekvenování chřipky se v měsících předcházejících rozhodnutí snížilo až o 94 %“, protože laboratoře byly přepracovány na sekvenční data o covidu.Existují obavy, že nesoulad vakcíny proti chřipce spolu se snižováním imunity a vysokými hladinami covidu může mít za následek zahlcení zdravotnických služeb tuto zimu.Doktorka Beverly Taylorová z farmaceutické společnosti Seqirus, která dodává Velké Británii vakcíny proti chřipce, pro Daily Telegraph řekla: „Byli jsme svědky velkého propadu dodaných genetických sekvencí, které se zanášely do databáze WHO kolem září minulého roku až o 94 %.“Podle Taylorové tak kvůli nezaznamenání možných variant viru hrozí, že vyvinuté vakcíny nebudou efektivní. K podobným závěrům, že vážně hrozí, že vakcíny proti chřipce budou neúčinné a slabé, došli i vědci z anglické Akademie lékařských věd.Omezení cestování sice omezilo možnost šíření virů chřipky, ale také vzorků virů, které vědci potřebují k vývoji. Pokles předávání vzorků virů mezi laboratořemi klesl, a to až o 62 %. Podle akademie hrozí, že letos v Británii zemře na chřipku a respirační viry 15 000 až 60 000 lidí.Podle zmíněných vědců tak existuje šance, že vakcíny budou neúčinné a výrazně se zvýší podíl nemocných. Ti poté mohou zatížit lékaře a nemocnice v jednotlivých zemích, které se navíc v té době mohou potýkat s další vlnou covidu.Obzvlášť v Británii měla neefektivní vakcína katastrofální důsledky v sezóně 2015-2016, kdy zemřelo na chřipku téměř 30 000 lidí, nejvíce za několik dekád.

Červenáček Opakuji - třetí dávku si nedávat; až příliš by poklesla výkonnost imunitního systému. Tak to řekl lékař, který léčil Trumpa. 🐸🐸🐸🐸 1

STEV.SEAGAL Ty dva britské deníky lžou jako když tiskne. Vakcína na chřipku je už 50 let vyzkoušena, účinná a bezpečná, ale na COVID-19 a jeho mutace jsou vakcíny Billa Gatese nevyzkoušené, toxické a životu nebezpečné. Jsou v nich čipy Billa Gatese, nanočástice, genetické modifikace, smrtící látka squale co ničí imunitu a DNA, způsobí nesnesitelné bolesti kloubu a svalu, neplodnost, horečky, trombozu a předčasnou smrt v krutých bolestech. 1

