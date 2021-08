https://cz.sputniknews.com/20210829/na-slovensku-predstavili-navrh-zakona-ktery-by-mel-umoznit-pravni-svazek-vsem-parum-15657062.html

Na Slovensku představili návrh zákona, který by měl umožnit právní svazek všem párům

Mimoparlamentní strana Progresivní Slovensko (PS) představila návrh zákona o životních partnerstvích. Informoval o tom ředitel komunikačního oddělení PS... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

Předsedkyně strany Irena Bihariová přiblížila, že cílem navrhované právní úpravy je dát všem párům na Slovensku, které nechtějí nebo nemohou uzavřít manželství, možnost právního uznání jejich svazku.Tím by se mělo dosáhnout zlepšení jejich životní a právní situace a postavení ve společnosti, včetně jejich dětí. Podotkla, že návrh zahrnuje také heterosexuální páry, které z různých důvodů nechtějí uzavřít manželství. Podle ní Slovensko dlouhodobě ignoruje situaci dotčených párů a tím udržuje právní a společenský stav, v důsledku kterého jsou páry stejného pohlaví přehlíženy, diskriminovány a vystaveny nepřiměřeným a neodůvodněným překážkám.Autorka návrhu zákona Lucia Plováková objasnila, že institut životního partnerství bude otevřený všem párům, a to bez ohledu na pohlaví osob, které pár tvoří. Doplnila, že návrh zákona navazuje na iniciativu platformy Životní partnerství, v jejímž rámci více než 40 nevládních organizací od roku 2015 tento institut prosazuje.Plováková upozornila, že právní uznání párů stejného pohlaví formou životních (registrovaných) partnerství tvoří v Evropě minimální standard ochrany jejich rodinného a soukromého života.Poslanec Národní rady SR (NR SR) Tomáš Valášek (PS) uvedl, že k předložení tohoto zákona je motivovaly dva důvody. Jedním z nich je opětovné předložení návrhu zákona na omezení interrupcí a druhým důvodem je, že někteří koaliční poslanci předložili do NR SR deklaraci na podporu menšin.Vnímá, že i konkrétní kroky zlepší postavení zdanitelných menšin. Proto věří, že ti poslanci, kteří deklaraci iniciovali, podpoří jejich návrh a potvrdí tak, že svá slova o podpoře menšin myslí vážně.

