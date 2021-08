https://cz.sputniknews.com/20210829/ockovani-treti-davkou-zacne-jiz-od-20-zari-babis-uvedl-komu-bude-urceno-15660185.html

Očkování třetí dávkou začne již od 20. září. Babiš uvedl, komu bude určeno

Očkování třetí dávkou začne již od 20. září. Babiš uvedl, komu bude určeno

Český premiér Andrej Babiš dnes ve svém videu zveřejněném na Facebooku prohlásil, že očkování třetí dávkou vakcíny bude zahájeno 20. září. Podle slov předsedy... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

Ještě dříve ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prohlásil, že očkování třetí dávkou bude zahájeno zhruba v polovině září. V pondělí bude toto téma na programu Rady vlády pro zdravotní rizika, ale již dnes večer premiér Andrej Babiš prozradil, jak to celé bude fungovat.Jak uvedl Babiš ve svém videu na Facebooku, v pondělí na zasedání Rady vlády bude rozhodnuto o doporučení na třetí dávku, které se bude například týkat seniorů ve věku nad 65 let, osob umístněných ve zdravotnických zařízeních, poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče v domovech pro seniory či v domovech pro osoby se zdravotním postižením.Dále Babiš zdůraznil, že následující týdny budou pro Českou republiku klíčovými v boji proti pandemii. V souvislosti s tím vyzval všechny obyvatele, aby se chovali zodpovědně.Kolektivní imunita proti koronaviruSoučasné tempo očkovací kampaně v České republice není dostatečné k tomu, aby se v zemi zvyšovala kolektivní imunita vůči koronavirové infekci, uvádí český biolog a parazitolog Jaroslav Flegr na svém Twitteru. Flegr dále zdůrazňuje, že při současné rychlosti vakcinace není možné vyrovnat ztrátu imunity těch lidí, kteří byli naočkováni již na začátku letošního roku.Podle Flegrova odhadu budou muset čeští občané chodit na očkování ještě zhruba 2-3 roky, a to do té doby, než se koronavirus změní v běžnou virózu. Nejčastěji se přitom budou očkovat lidé nad 50 let.

