Proti komu se mohou Američané spojit s Tálibánem? Bašta představil nové rozložení sil v Afghánistánu

Podle Bašty se události v Afghánistánu v posledních dnech odehrávají jako ve zrychleném filmu.„Po bezmála dvaceti letech úporného válčení se poměry během pár dnů změnily. Afgánská vláda a její armáda jako mávnutím kouzelného proutku přestaly existovat,“ popisuje diplomat a analytik Jaroslav Bašta v pravidelném komentáři pro Prvnízprávy.cz.Takový rychlý vývoj událostí mu připomněl sametovou revoluci.Poukázal dále na to, že bipolární svět trval přes 40 let, a jeho počátek a konec byl spojen s Prahou. A teď se tímto symbolem stává Afghánistán„Vlastně šlo o období mezi únorovým prosovětským pučem v roce 1948 a sametovou revolucí v roce 1989. Zdá se, že stejně symbolickou roli v pádu monopolarity, tedy světové nadvlády Spojených států, sehrává dnes Afghánistán,“ uvedl.Podle Bašty se začátek protiteroristické operace v Afghánistánu v roce 2001 stal všeobecně uznávaným potvrzením vedoucí role USA v tehdejším světě.„Získaly podporu nejen svých spojenců z NATO a EU, ale také od Čínské lidové republiky a Ruské federace,“ podotkl.Co se děje teď? Vypadá to, že tuto válku nevyhráli Američané ani Tálibán*, myslí si Bašta.Ale i Rusko má podle Bašty v tomto konfliktu své zájmy.„Ruská federace jako významný čínský spojenec tohoto úspěchu částečně využívá. Na rozdíl od ČLR s Afghanistánem přímo nesousedí a jako nárazníkové pásmo využívá bývalé sovětské republiky Tádžikistán a Turkmenistán,“ oznámil.Jak se budou události dále vyvíjet? Po porážce sil NATO zůstane Tálibánu jediný vážný nepřítel operující na území Afghánistánu – Islámský stát*, konstatuje bývalý velvyslanec. Připomněl dále, že právě Islámský stát se přihlásil k útoku 26. srpna u kábulského letiště, kdy výbuchy zabily téměř 200 lidí, mezi obětmi byli američtí vojáci i tálibští bojovníci.„Vzhledem k tomu, že po smrti al-Bagdádího se novým chalífou Islámského státu stal al-Kurajší, který je Turkmen, dá se očekávat zvýšená teroristická aktivita právě ve Střední Asii,“ předpokládá Bašta.A závěrem dodává: „Zda budou Američané a tálibánci v boji se společným nepřítelem nejen umírat, ale také spolupracovat, ukáže budoucnost. Nového multipolárního světa.“Situace v AfghánistánuV první srpnové dekádě Tálibán zintenzivnil ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. Provincie Pandžšír severovýchodně od Kábulu, která je rozlohou i počtem obyvatel jednou z nejmenších v zemi, zůstává jedinou provincií, kterou nemají pod kontrolou. Bojovníci vstoupili do hlavního města 15. srpna a ovládli prezidentský palác. V noci na 16. srpna mluvčí politické kanceláře Tálibánu Muhammad Naím prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude brzy vyjasněna.Všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu jsou nyní pod kontrolou Tálibánu. Evakuace zahraničního personálu a Afghánců pracujících pro zahraniční mise probíhá přes jediné kábulské letiště, které je v držení armády USA a dalších zemí NATO. Tálibán prohlásil, že nehodlá Američanům povolit odklad evakuace občanů USA po 31. srpnu.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

