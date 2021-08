https://cz.sputniknews.com/20210829/ruske-vysadkove-sily-jako-prvni-na-svete-z-letadel-vysadily-celou-nemocnici-video-15657281.html

Ruské výsadkové síly jako první na světě z letadel vysadily celou nemocnici. Video

Ruské výsadkové síly jako první na světě z letadel vysadily celou nemocnici. Video

Oddělení informací a masové komunikace Ministerstva obrany Ruské federace oznámilo, že ruské výsadkové síly při cvičení z vojenského transportního letadla... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

Výsadek proběhl během takticko-speciálního cvičení s vojenskou nemocnicí Ivanovského gardového výsadku v Ivanovské a Kostromské oblasti v Rusku.Dechberoucí záběry z videa ukazují, jak je zařízení naloženo do letadel, jak vojáci skáčou s padáky a mají kamery přímo na sobě, nakonec vidíme výsadek nákladu na padáku přímo z letadla. Dále ve zrychleném natáčení můžete sledovat instalaci polní nemocnice a její práci.Personál se zbraněmi, vojenským a speciálním vybavením, zdravotnickým vybavením a systémy podpory života nastoupil na palubu letounu Il-76 vojenského dopravního letectva ruských leteckých sil. 17 vojenských dopravních letadel vyneslo do nebe asi 160 vojáků s technikou a vybavením.V resortu dodali, že podle plánu takticko-speciálního cvičení, které nyní probíhá, bude nemocnice plně nasazena do 24 hodin. Poté vojenští lékaři organizují přijímání pacientů.Na speciálních padákových systémech Tandem byli na místo přistání doručeni dva zdravotníci, kteří neměli parašutistický výcvik. Seskočili společně s parašutistickými instruktory.Po přistání proběhlo shromáždění personálu, techniky a majetku, bylo zorganizováno rozmístění pneumatických rámových stanů hlavních oddělení nemocnice. Opraváři zkontrolovali zdravotnické vybavení a připravili jej k práci.

R S Jsou to borci, to se musí nechat! 👍 2

Karel Adam Jestli bude potřeba, i pacienti budou. 2

