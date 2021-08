Rusko zvýší rychlost a dosah hypersonických raket, řekl Šojgu

„Za prvé chci říci, že nikomu nevnucujeme svůj způsob života. Za druhé jsme tam přišli s velmi konkrétními cíli boje proti teroristům, a ne proti státním orgánům v těchto zemích. Za třetí, neděláme si nárok na to, o co se snaží oni, a to je vnucování ‚demokratických základů‘, jak se tomu nyní říká, v těchto zemích,“ řekl v rozhovoru pro kanál YouTube Soloviev Live v rámci odpovědi na otázku, proč se Rusku podařilo v Sýrii to, co Spojené státy nedokázaly.