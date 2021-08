https://cz.sputniknews.com/20210829/urazet-cizi-zemi-v-ramci-volebni-kampane-fiala-dostal-od-volicu-vyprask-kvuli-straseni-ruskem-15656667.html

„Urážet cizí zemi v rámci volební kampaně?!“ Fiala dostal od voličů výprask kvůli strašení Ruskem

„Urážet cizí zemi v rámci volební kampaně?!“ Fiala dostal od voličů výprask kvůli strašení Ruskem

Předseda ODS Petr Fiala v rámci předvolební koalice SPOLU, jehož strana je její součásti, zveřejnil na Facebooku reklamní billboard se slogany, u nichž se... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-29T15:21+0200

2021-08-29T15:21+0200

2021-08-29T15:21+0200

česko

reklama

politika

petr fiala

ods

spolu

parlamentní volby

rusko

demokracie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/14752339_0:0:1547:870_1920x0_80_0_0_c2bbec3d34cb97f5d6d57c4b1a34cb17.jpg

Základním poselstvím reklamního příspěvku Fialy je varování voličů před tím, aby v Česku vládly strany, jako je ANO, SPD a KSČM. Jejich základní nebezpečí totiž spočívá v tom, že se jejich ideologické zaměření moc nepříčí hodnotám akceptovaným zejména ve východních zemích. Povolební koalice těchto stran ve vládě nepomůže podle Fialy vybudovat v Česku příkladnou demokracii. Dosáhnout toho prý lze jedině zvolením koalice SPOLU.„Populisté a extremisté záměrně oslabuji naši demokracii a podkopávají naši příslušnost k západním demokraciím a posouvají nás k Rusku. Neznám nikoho, kdo by řekl, že chce žít v Rusku,“ říká Fiala na billboardu.„Chceme zde slušnou demokracii, a ne její oslabování. Uděláme vše pro stabilní demokracii v naší zemi,“ dodává v komentářích pod příspěvkem.Reakce uživatelůJak vyplývá z velkého množství následných komentářů, sledující Fialy jeho volební poselství vůbec neocenili. Celkově například nesouhlasí s jeho představou o tom, co demokracie vlastně je.Řada dalších komentářů se týkala zejména zaměřenosti volebního poselství na ty druhé, které nedává voličům představu toho, jak Fiala chce dosáhnout zvýšení životní úrovně v ČR.„Já bych v Rusku klidně žil. Tak pane Fialo, teď znáš aspoň jednoho,“ poznamenal Filip Laban.„Raději v Rusku než v EU,“ domnívá se Jana Palmová.„Hm, urážet cizí zemi v rámci volební kampaně, tak to se Fialovi moc nepovedlo,“ tvrdí Martin Svancar.Původně zveřejněná verze billboardu Fialy navíc obsahovala gramatické chyby, což zřejmě neuniklo pozornosti všímavých uživatelů.„Klauni, a ještě s gramatickými chybami. To opravdu víc neumíte? Pak se nedivte, kdo to tady zase povede,“ reagoval Marek Schmaus.„Proboha „naší“ demokracii? Snad „naši“! Bije to do očí,“ napsala Leona Pávková.„Zklamání ... to je, co cítím,“ přiznala Bronislava Grygová.

vladimir007 Tak strašení ve volbách, to byla pro ODS vždycky silná parketa ... Oni holt, nic jiného neumí. 1

R S Proč mi tenhle sliz Fiala, tak neuvěřitelně připomíná sedmilháře Hejkala?! 😅 0

2

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reklama, politika, petr fiala, ods, spolu, parlamentní volby, rusko, demokracie