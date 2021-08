V Rusku informovali o následcích covidu-19 pro těhotné ženy

https://cz.sputniknews.com/20210829/v-rusku-informovali-o-nasledcich-covidu-19-pro-tehotne-zeny-15653462.html

U novorozeněte, jehož matka prodělala covid-19 v pátém a šestém týdnu těhotenství, se vyvinula těžká oční vada, sdělila Sputniku náměstkyně ředitele pro... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

„Vědci a lékaři to nedokázali vysvětlit jinými infekcemi, genetickými faktory, užíváním drog nebo nějakou jinou nemocí matky během těhotenství,“ řekla Pšeničnaja.Upřesnila, že v daném případě je oční vada (jednostranný mikroftalm, hypoplazie očnicového nervu a vrozená retinopatie) podobná těm, jež vznikají po matčiných zarděnkách v první třetině těhotenství. Kromě toho v některých případech u žen po covidu došlo k předčasnému porodu.Před plánovaným těhotenstvím je lepší neriskovat a dát se naočkovat proti koronaviru, řekla na závěr Pšeničnaja.Vědci zjistili, zda riziko trombózy způsobené koronavirem je vyšší než po očkováníVědci z řady britských univerzit provedli výzkum u dospělé populace v Anglii s cílem analyzovat vztah mezi očkováním proti koronaviru a výskytem trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček) a tromboembolií.Vědci použili údaje od téměř 30 milionů lidí očkovaných od 1. prosince 2020 do 24. dubna 2021 první složkou AstraZeneca nebo Pfizer/BioNTech.Vědci zjistili, že během 28 dnů po očkování přípravkem AstraZeneca byly případy žilní tromboembolie zjištěny u 66 lidí z 10 milionů, zatímco v případě onemocnění koronavirem - u 12 614 lidí z 10 milionů. Ischemická cévní mozková příhoda po očkování Pfizer/BioNTech byla zjištěna v 143 případech z 10 milionů a po onemocnění v 1 699 případech z 10 milionů.Vědci dospěli k závěru, že zvýšené riziko vzniku hematologických a cévních komplikací vedlo k hospitalizacím, a dokonce k úmrtí během určité doby po očkování přípravky AstraZeneca a Pfizer/BioNTech. Nicméně riziko takových komplikací u lidí, kteří prodělali koronavirus, je mnohem vyšší ve srovnání s těmi, kteří se nechali očkovat.

