V Thajsku pacienti s covidem-19 v nemocnici uspořádali orgie. Policie zakročila

V Thajsku pacienti s covidem-19 v nemocnici uspořádali orgie. Policie zakročila

Thajská policie podnikla razii v polním špitálu pro covidové pacienty, kde nemocní pořádali orgie a drogové večírky. Píše o tom The Nation Thailand. 29.08.2021, Sputnik Česká republika

Na policii se podle listu obrátili zaměstnanci nemocnice v provincii Samut Prakan a postěžovali si na rvačky mezi pacienty. Zákroku se účastnili vojáci jednotky ISOC.Policie zabavila pacientům cigarety. Ze záběrů videokamer také zjistili, že část pacientů bere drogy a věnuje se skupinovému sexu, nepodařilo se je však identifikovat.V Thajsku bylo za celou dobu pandemie zjištěno přes milion případů covidu-19, zemřelo více než deset tisíc lidí. V polovině srpna došlo k vrcholu denních počtů nakažených, počet případů překračoval 20 tisíc denně.Thajské úřady zatkly desítky rekreantů na nepovoleném večírkuPolicie v Patttayi zatkla 21 účastníků nepovoleného večírku, který porušuje proticovidové restrikce. 18 zadržených jsou zahraniční rekreanti, informuje Toutprom. Akce se konala před tržnicí Tree Town na ulici Soy Buakao, deset minut pěšky od Centrální pláže. Sousedé se obrátili na policii.Pattaya a ostatní část provincie Chon Buri patří do tmavě červené zóny, je to oblast s velkým nebezpečím nákazy koronavirem. Jsou tam zakázány schůzky více než pěti lidí a všechny večírky.Všichni účastníci večírku byli zadrženi a dopraveni na policejní stanici. Hrozí jim odnětí svobody na dobu do dvou let a pokuta až 40 tisíc bahtů, tedy asi 26 500 korun.V thajském hlavním městě zuří tropická horečkaPodle zprávy thajského Úřadu pro kontrolu nemocí je počet nakažení akutní tropickou horečkou dengue v Bangkoku za poslední půlroku „bezprecedentní“.Celkem bylo v období leden-červenec zaregistrováno 9 878 případů onemocnění a čtyři úmrtí.Americká vláda již doporučila svým občanům, aby se vyhýbali cestování do Thajska.Thajské úřady zahájily kampaň boje s chorobou v Bangkoku a vyzvaly místní obyvatele, aby se starali o čistotu doma a kolem, aby neměli nikde stojatou vodu, ve které se množí nebezpečný hmyz přenášející infekci.

