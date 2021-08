https://cz.sputniknews.com/20210829/vojtech-promluvil-o-planu-ockovani-v-pulce-zari-zacne-ockovani-treti-davkou-15655165.html

Vojtěch promluvil o plánu očkování. V půlce září začne očkování třetí dávkou

Vojtěch promluvil o plánu očkování. V půlce září začne očkování třetí dávkou

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Partii na CNN Prima NEWS uvedl, že třetí dávkou proti covidu-19 se začne očkovat v polovině září. Třetí dávka očkování se... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

První pacienti třetí dávku dostali již tento týden, dosud vláda nezveřejnila žádný plán na očkování. Téma má v pondělí na programu Rada vlády pro zdravotní rizika, ministr Vojtěch na ní chce doporučit očkování třetí dávkou pro seniory nad 65 let, zdravotníky, sociální pracovníky a chronické pacienty.Ještě jednou podmínkou bude, že od ukončeného očkování uplynulo osm měsíců.Očkování bude nadále hrazeno státem a lidem by měla přijít SMS, která je bude informovat o možnosti očkování. Organizaci třetích dávek by měli mít na starosti praktičtí lékaři.Česko se připravuje na čtvrtou vlnuNěmecko v souvislosti se zhoršením epidemiologické situace na západě země oznámilo tento týden nástup čtvrté vlny koronaviru. České ministerstvo zdravotnictví pozorně sleduje vývoj situace a hodlá v případě potřeby okamžitě reagovat. Resort vedený Adamem Vojtěchem proto již má připravených několik nových koronavirových restrikcí.V souvislosti s velkou pravděpodobností toho, že epidemiologická situace již nebude obdobně těžkou jako loni na podzim, premiér Andrej Babiš (ANO) zdůrazňuje, že další plošný lockdown v celé zemi se nechystá. Z Vojtěchova ministerstva však stále více zaznívá, že na řadu mohou přijít lokální příkazy a zákazy.

