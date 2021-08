https://cz.sputniknews.com/20210829/zase-si-koledujeme-o-maler-profesor-flegr-uvedl-jak-casto-se-budeme-ockovat-15659611.html

„Zase si koledujeme o malér.“ Profesor Flegr uvedl, jak často se budeme očkovat

„Zase si koledujeme o malér.“ Profesor Flegr uvedl, jak často se budeme očkovat

Parazitolog Jaroslav Flegr se na svých sociálních sítích vyjádřil o možnosti vytváření v ČR kolektivní imunity proti covidu-19. Flegr totiž dal jasně najevo... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

Současné tempo očkovací kampaně v České republice není dostatečné k tomu, aby se v zemi zvyšovala kolektivní imunita vůči koronavirové infekci, uvádí český biolog a parazitolog Jaroslav Flegr na svém Twitteru. Flegr dále zdůrazňuje, že při současné rychlosti vakcinace není možné vyrovnat ztrátu imunity těch lidí, kteří byli naočkováni již na začátku letošního roku.Podle Flegrova odhadu budou muset čeští občané chodit na očkování ještě zhruba 2-3 roky, a to do té doby, než se koronavirus změní v běžnou virózu. Nejčastěji se přitom budou očkovat lidé nad 50 let.Vojtěch promluvil o plánu očkováníMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch v Partii na CNN Prima NEWS uvedl, že třetí dávkou proti covidu-19 se začne očkovat v polovině září.První pacienti třetí dávku dostali již tento týden, vláda dosud nezveřejnila žádný plán očkování. Téma bude mít v pondělí na programu Rada vlády pro zdravotní rizika, ministr Vojtěch chce na jejím zasedání doporučit očkování třetí dávkou pro seniory nad 65 let, zdravotníky, sociální pracovníky a chronické pacienty.Další podmínkou bude to, že od ukončeného očkování uplynulo osm měsíců.Očkování bude nadále hrazeno státem a lidem by měla přijít SMS, která je bude informovat o možnosti očkování. Organizaci třetích dávek by měli mít na starosti praktičtí lékaři.

Eva Rozumná Profesor Flégr má nad 50? Pôjde príkladom? A aký predpoklad má, že prežije budúcich 5 rokov? 0

