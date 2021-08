https://cz.sputniknews.com/20210829/zboril-ceska-media-delala-vsechno-abychom-se-nic-nedozvedeli-o-jednanich-ruska-a-rakouska--15661469.html

Zbořil: Česká média dělala všechno, abychom se nic nedozvěděli o jednáních Ruska a Rakouska

Zbořil: Česká média dělala všechno, abychom se nic nedozvěděli o jednáních Ruska a Rakouska

Evropský parlament již odhlasoval dokument o jednotném unijním postupu vůči Rusku a doporučil Evropské komisi, aby se jím řídila. Tuhle mezinárodně-politickou... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-29T22:24+0200

2021-08-29T22:24+0200

2021-08-29T22:24+0200

česko

rusko

média

sergej lavrov

česká republika

rakousko

zdeněk zbořil

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/832/87/8328768_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c69a91b07624485f24265af9d83136dc.jpg

Vyjádření České republiky zatím proběhlo pouzena úrovni Senátu, a nikdo sice neprotestoval, nicméně při setkání velvyslanců v Černínském paláci ministr zahraničních věcí oznámil, že musíme také být jednotní, ale nesmíme zapomenout na to, že bychom měli udržovat kulturní i ekonomické styky s Ruskou federací, říká Zbořil.Svědčí o tom prý cesta ruského ministra zahraničí Lavrova do Maďarska a do Rakouska v tomto týdnu. Jednání ruského ministra zahraničí s jednotlivými unijními lídry podle Zbořila symbolicky popírá představu Evropského parlamentu o tom, že „v jednotě je síla“. Právě symbolicky nevhodným působením této události vysvětluje politolog skutečnost, že česká média nevěnovala jednáním téměř žádnou pozornost.Rozhodně se prý mluvilo o provozování Nord Streamu-2, o tom, jaké budou ty skutečně ekonomické vztahy, případně ty kulturní, jež mezi Rakouskem a Ruskou federací jsou na vysoké úrovni, a jaké budou v nejbližší budoucnosti. Jediné téma, které Zbořil nezaznamenal ve zprávách z Vídně, je kybernetická bezpečnost. „Takže když víme, že o tom mluvili mezi sebou prezidenti Ruské federace a Spojených států a že to považují za závažné téma, tak se mi zdá, že toto téma mohlo být ve Vídni také jedním z nejdůležitějších. Jenom není třeba o tom příliš nahlas mluvit na veřejnosti,“ dodává.„Zdá se mi, že nejen česká diplomacie, ale i ta česká takzvaná částečně nezávislá mezinárodně-politická doktrína může být zase na nějakou dobu postavená do autu a být mimo pozornost nejenom těch velkých velmocí, které rozhodují o osudu světa, a také trochu o osudu Evropy, ale i stranou těch menších zemí, které jsou dokonce členy Evropské unie,“ uzavírá Zbořil.

https://cz.sputniknews.com/20210824/je-mi-lito-ze-zahranicni-politiku-eu-urcuji-takovy-lide-uvedl-sef-mvz-rf-na-adresu-borrella-15604947.html

Červenáček Jsme v době temna a na funkcích osob zcela odevzdaných análnímu alpinismu. Ten anál patří Světovému kurvítku vedenému židy sionisty. Podobně je to s vedením EU. Až dojde k jejich sesazení = nejtěžší revoluční změně na Zemi, bude to o něčem jiné. Zatím ničevo. 🐸🐸🐸🐸 2

STEV.SEAGAL Od Hitlera přišlo do EU 50 000 nacistických a fašistických pohůnku co plánují genocidu lidstva kolosálních a globálních rozměru asi vyvraždění 90% lidí na světě. EU = 4.říše Adolfa Hitlera se vším všudy !!! Merkelová, Kalergi, Soros, Rothschildi, Rockefeller, Bill Gates, Musk, Macron, Johnson, Schwab, Schwarzenberg, Suzane von der Leynová a další aristokratičtí a zločinní elitáři a členové Bilderberg klubu jsou ti co za tou genocidou 90% lidí na světě stojí !!! A na to se můžetev spolehnout !!! 2

2

rusko

česká republika

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, média, sergej lavrov, česká republika, rakousko, zdeněk zbořil, nord stream 2