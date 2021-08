https://cz.sputniknews.com/20210829/zdroje-uvadeji-predbezne-datum-vypusteni-ruske-stanice-luna-25-15647971.html

Zdroje uvádějí předběžné datum vypuštění ruské stanice Luna 25

Zdroje uvádějí předběžné datum vypuštění ruské stanice Luna 25

Vyslání první ruské automatické stanice Luna 25 na Měsíc je plánováno na konec května 2022, sdělily agentuře Sputnik dva zdroje z raketového a vesmírného... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-29T08:02+0200

2021-08-29T08:02+0200

2021-08-29T08:02+0200

svět

rosatom

vesmír

měsíc

vesmír

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/15647837_0:8:1101:627_1920x0_80_0_0_e9ebd42ac847278870b93c5cc0259a4f.jpg

Roskosmos předtím odložil vypuštění Luny 25 z října 2021 na květen 2022 kvůli nutnosti dodatečných kontrol palubního vybavení.Další zdroj dodal, že mezi možnými daty vypuštění Luny 25 se objevuje datum 25. května.Luna 25 by se měla stát první stanicí v historii moderního Ruska, která byla vyslána na Měsíc. Předchozí kosmická loď Luna 24 byla vypuštěna Sovětským svazem v roce 1976.Hlavním úkolem mise Luny 25 je zpracování základních technologií měkkého přistání v oblasti kolem pólu a provést kontaktní průzkum dané oblasti jižního pólu Měsíce. Start je plánován z kosmodromu Vostočnyj pomocí nosné rakety Sojuz 2.1b s horním stupněm Fregat.Stanice má provést měkké přistání v blízkosti jižního pólu Měsíce: hlavní oblast se nachází severně od kráteru Boguslavského a rezervní oblast se nachází jihozápadně od kráteru Manzinus.Nová observatořStart ruské vesmírné astrofyzikální observatoře Spektr UF se plánuje po roce 2025. Taková informace se uvádí v materiálech Rosatomu rozšířených na fóru Army 2021.Dříve bylo oznámeno, že Spektr UF vynese do vesmíru nosná raketa Angara A5M z kosmodromu Vostočnyj v říjnu roku 2025.Astrofyzikální observatoř Spektr UF (Světová vesmírná observatoř Ultraviolet) je určena pro pozorování v úseku ultrafialového spektra nepřístupném pro pozemní dalekohledy. Spektr UF je svými možnostmi podobná americkému vesmírnému dalekohledu Hubble. Pomocí této observatoře budou vědci zkoumat fyzikální procesy v raném vesmíru, formování hvězd, evoluci galaxií, procesy zachycení hmoty černými děrami, atmosféry planet a exoplanet a také komety.

https://cz.sputniknews.com/20210720/nejbohatsi-clovek-sveta-leti-do-vesmiru-miliardar-jeff-bezos-vyrazi-do-kosmu-vlastni-raketou-15206385.html

vladimir007

Myslím, že Rusko zatím nedisponuje velkými finančními prostředky a proto je jejich kosmický program skromnější. Ovšem, až se uvede do provozu NS2, bude penízků víc ...Letos dali do provozu balkánskou rouru, předtím ještě do Číny, tak se jeví ruská pozice slibnější, navzdory americkým embargům a okopávání kotníků. USA taktika je stručně řečeno - "když mně se neurodilo, ať sousedovi chcípne kráva ... " Jsou to hajzlíci, kteří nemají co dělat v civilizovaném (a křesťanském světě).

1