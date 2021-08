https://cz.sputniknews.com/20210829/zodpovidejte-se-za-sve-ciny-pozadoval-americky-marinak-po-politicich-to-nemel-delat-15651266.html

Zodpovídejte se za své činy, požadoval americký mariňák po politicích. To neměl dělat

Zodpovídejte se za své činy, požadoval americký mariňák po politicích. To neměl dělat

Podplukovník námořní pěchoty USA Stuart Scheller byl zbaven své funkce poté, co zveřejnil na Facebooku kritickou poznámku na adresu vedoucích představitelů... 29.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-29T07:29+0200

2021-08-29T07:29+0200

2021-08-29T07:29+0200

svět

usa

námořní pěchota

afghánistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/922/08/9220848_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_cbeb4e5ab8a0c94a7b058c0166c6c561.jpg

Ve čtvrtek poblíž kábulského letiště došlo k sérii explozí, v jejichž důsledku zahynulo 11 amerických vojáků námořní pěchoty, jeden armádní voják a jeden námořník. Podle dvou úředníků, kteří hovořili se zpravodajskou agenturou The Associated Press pod podmínkou anonymity, bylo také zabito 169 Afghánců.Scheller, otec tří dětí, sloužil v námořní pěchotě USA 17 let. Avšak poté, co upozornil nejvyšší vojenské velitele včetně námořního velitele Davida H. Bergere, ministra obrany Lloyda Austina a předsedy sboru náčelníků štábů generála Marka A. Milley, že by se měli při přijímání důležitých rozhodnutí raději radit s ostatními, musel Scheller svou službu opustit.V pátek Scheller oznámil, že byl „zbaven velení z důvodu nedostatku důvěry”.„Moje velení dělá přesně to, co bych dělal... kdybych byl na jejich místě,“ napsal.Schellera zbavil velení plukovník David Emmel kvůli ztrátě důvěry, respektive důvěry v jeho schopnost velet. Mluvčí námořní pěchoty major Jim Stenger to uvedl v prohlášení v pátek večer.„Pro mnoho námořních pěšáků je to očividně emocionální období a my doporučujeme každému, kdo právě teď bojuje, aby vyhledal radu nebo promluvil s kolegou mariňákem. Existuje fórum, na kterém mohou vůdci námořní pěchoty řešit své neshody s velením, ale nejsou to sociální média,“ uvedl Stenger.

https://cz.sputniknews.com/20210828/pentagon-oznamil-likvidaci-dvou-vudcu-is-15649701.html

Červenáček Převzato: Vidím tu nepřipravenost v České republice, kde je to zoufalé. Česká republika na to není připravena vůbec. Bude to něco podobného jako s pandemií. Problém je v tom, že tady jsme mohli alespoň šít roušky a připadat si, že proti tomu něco děláme. Ale na tohle nejsme připravení vůbec. Ani policie, ani zpravodajské služby, ani armáda. Chybí jim základní prostředky, našemu státu chybí vůle se tomu postavit a základní prostředky, jak to udělat, a to se táhne napříč celou Evropskou unií. Napříč. Navíc tady máme velmi silnou imigrantskou pátou kolonu. V České republice je už přes 70 tisíc lidí z muslimských zemí. 🐸🐸🐸🐸 7

Peter Pavelka Politici USA , ktori vohnali us vojakov do AFG , by sa radi vyvliekli zo zodpovednosti 4

4

usa

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, námořní pěchota, afghánistán