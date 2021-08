https://cz.sputniknews.com/20210830/ambasada-v-kabulu-bude-docasne-uzavrena-velvyslanec-prejizdi-na-nove-misto-15671749.html

Ambasáda v Kábulu bude dočasně uzavřena. Velvyslanec přejíždí na nové místo

Ambasáda v Kábulu bude dočasně uzavřena. Velvyslanec přejíždí na nové místo

České velvyslanectví v Afghánistánu bude dočasně uzavřeno, jeho agendu převezme velvyslanectví v Pákistánu. V pondělí o tom informoval ministr zahraničních... 30.08.2021

2021-08-30

Podle zprávy ministerstva zahraničí došlo k dočasnému uzavření velvyslanectví z bezpečnostních důvodů, které úřad označil za „kritické“. Čeští diplomaté z toho důvodu museli být ze země evakuováni s tím, že budova byla po odjezdu diplomatů zajištěna tak, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití.„Jiří Baloun zároveň nadále zůstává velvyslancem České republiky v Afghánistánu. Pracovat bude z ústředí. Toto je pro další komunikaci s partnery v regionu i budoucí směřování našich diplomatických styků s Afghánistánem stěžejní,“ citují stránky resortu zahraničí slova ministra Kulhánka.„Bezpečnostní situace v regionu zůstává nadále vyhrocená. Ministři zahraničí EU budou na neformálním setkání ve Slovinsku o Afghánistánu debatovat. EU ale i NATO teď čeká debata o budoucí podobě a nastavení vztahů s Afghánistánem, včetně přístupu k nové vládě, pokud vznikne,“ uvedl dále český ministr zahraničí.Jiří Baloun dříve uvedl, že při opuštění budovy velvyslanectví muselo být zničeno některé důležité vybavení, jiné pak bylo odvezeno do České republiky. Jako případ uvedl záznamová zařízení, paměťové disky či pokladnu. Z Afghánistánu přivezl také vlajky ČR, Evropské unie, NATO, český státní znak a plaketu označující budovu velvyslanectví.V souvislosti s rychlým odchodem USA ze země, kterou poté prakticky okamžitě převzalo hnutí Tálibán (zakázán v Rusku) vypravilo Česko do Afghánistánu evakuační lety. Během tří letů bylo do Česka dopraveno 170 Afghánců.Kábulské letištěEvakuace západního personálu a některých Afghánců se vesměs provádí pomocí letiště v Kábulu. Podle informací televizního kanálu Al Jazeera Tálibán uvedl, že kontrolu nad letištěm převezme 31. srpna.„Hnutí převezme úplně pod kontrolu letiště v Kábulu po stažení vojsk USA zítra, v úterý,“ informuje televize s odkazem na zdroj. Podle jeho slov mají dnes proběhnout konzultace s Tureckem a Katarem o technické pomoci za účelem zajištění fungování letiště, dohody však zatím prý dosaženo nebylo.

