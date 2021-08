České důchody se zvýší o dodatečných 300 korun, zákon podepsal prezident

https://cz.sputniknews.com/20210830/ceske-duchody-se-zvysi-o-dodatecnych-300-korun-zakon-podepsal-prezident-15666188.html

Důchody se od ledna dodatečně zvýší o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Od roku 2023 bude také jeden z rodičů dostávat příspěvek ve výši 500 korun za... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

Kromě toho prezident schválil, že Zlínský kraj bude moci získat jako odškodné za výbuchy ve Vrběticích až 700 milionů korun. Zákon vstoupí v účinnost k 1. lednu 2022.Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí by penze příští rok vzrostly přibližně o 497 korun, což činí 3,2 procenta. Při dodatečném navýšení penzí o 300 korun tak stoupnou o 5,2 procenta, a přesněji o 797 korun. Průměrný důchod by se tak v lednu podle odhadů pohyboval kolem 16 275 korun.Příspěvek ve výši 500 korun za vychované dítě bude moci získat jen jeden z rodičů, zpravidla matka. O příspěvek se bude zvyšovat zásluhová část penze a bude se valorizovat podle inflace. Nárok na příspěvek si bude moci uplatnit ten z rodičů, který o dítě převážně pečoval. Díky tomuto příspěvku by mělo dojít ke zvýšení penzí především ženám, které část svého produktivního věku vychovávaly děti a měly nižší příjmy.Odškodnění za výbuchy ve VrběticíchZákon, který dnes Miloš Zeman podepsal, také počítá s odškodněním za výbuchy dvou muničních skladů ve Vrběticích. Suma odškodnění bude rozdělena mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele.Připomeňme, že o schválení vládního návrh navýšení důchodů o 300 korun nad rámec valorizace koncem července informoval premiér Andrej Babiš. Kromě zvýšení důchodů a příspěvku za vychované dítě byly podle premiéra schváleny i další body, které mohou vést k růstu důchodů u velkého množství lidí.

Karel Adam Německé důchody jsou podstatně vyšší než v Česku a na Ukrajině, co tam máš za další ynteligentní příspěvek ? 4

josefnovak_36 České důchody jsou podstatně vyšší, než v rusku nebo číně. 1

