Další doutnající rozbuška? Česko odeslalo Rusku diplomatickou nótu kvůli škole při ambasádě

„Česká strana důrazně odmítá tvrzení, že nese jakýkoliv díl odpovědnosti za ukončení činnosti uvedené školy. Je odpovědností zřizovatele školy, tedy v tomto případě ruské strany, aby škola plnila veškeré podmínky a povinnosti plynoucí z právních předpisů přijímajícího státu v oblasti školství,“ stojí v diplomatické nótě, která byla dnes předána Ruské federaci. „Ani přes opakované nabídky pomoci ze strany MZV, počínaje jeho nótou ze dne 22. dubna 2021, přes několikerá jednání mezi zástupci ministerstva a zástupci velvyslanectví na toto téma, neučinila ruská strana nic, aby umožnila pokračování výuky na výše uvedené škole i v nadcházejícím školním roce,“ stojí ve zprávě, které na svých stránkách zveřejnilo české ministerstvo zahraničí. Ruská strana, podle slov českého ministerstva, nabídky pomoci při vyřizování nezbytných dokumentů, odmítla. „Ministerstvo zahraničních věcí trvá na tom, že zahraniční školy registrované MŠMT, nabízející vzdělávání uznané českou stranou, se ve své činnosti musí řídit platnými právními normami právního řádu České republiky. Této povinnosti se nemohou zbavit odkazem na právní řád země zřizovatele - tedy pokud dotyčná škola působí v České republice, musí respektovat české právní prostředí,“ napsal na svých stránkách resort Jakuba Kulhánka. Ministerstvo zahraničí dále poukazuje na skutečnost, že v zemi v současné době působí 19 zahraničních škol. „Osmnáct z nich (např. bulharská, americká nebo japonská škola), tedy všechny kromě Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace, působí dlouhodobě v ČR v souladu s českým právním řádem, bez jakékoliv vazby na MZV, tedy bez registrace jejich personálu na Diplomatickém protokolu a bez požívání jakýchkoli výsad a imunit. Učitelé či jiný školní personál nepotřebuje z logiky věci disponovat diplomatickými výhodami a imunitami pro výkon své učitelské profese,“ dodává české ministerstvo. České ministerstvo zahraničí znovu vyzvalo ruskou stranu, aby využila pomoci České republiky při přivádění své školy při velvyslanectví do stejného statusu, jako má ostatních 18 zahraničních škol v ČR. Uzavření velvyslanectví Ruská škola při velvyslanectví Ruska v Česku nebyla jediným tématem ministerstva zahraničí dnešního dne. Ministr Jakub Kulhánek dnes informoval o dočasném uzavření českého velvyslanectví v Kábulu.Jeho povinnosti bude zatím plnit český diplomatický úřad v Pákistánu. Podle zprávy ministerstva zahraničí došlo k dočasnému uzavření velvyslanectví z bezpečnostních důvodů, které úřad označil za „kritické“. Čeští diplomaté z toho důvodu museli být ze země evakuováni s tím, že budova byla po odjezdu diplomatů zajištěna tak, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití. Jiří Baloun, český velvyslanec v Afghánistánu, bude zatím pracovat z ústředí, prohlásil Kulhánek.

