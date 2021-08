https://cz.sputniknews.com/20210830/erdogan-turecko-nepochybuje-ze-koupi-od-ruska-dalsi-protivzdusne-systemy-s-400-15670878.html

Erdogan: Turecko nepochybuje, že koupí od Ruska další protivzdušné systémy S-400

Ankara nemá žádné pochybnosti o tom, že proběhne nákup i druhého pluku protivzdušných zbraní ruské výroby S-400, prohlásil prezident země Recep Erdogan. 30.08.2021, Sputnik Česká republika

„Ohledně nákupu druhého paketu S-400 od Ruska, my nemáme žádné pochyby. My s Ruskem děláme hodně kroků, ať už se to týká S-400 nebo jiných témat v obranném průmyslu. Během hašení požárů (v srpnu na jihu země – red.) jsme používali ruská letadla. V posledním telefonním rozhovoru (s prezidentem Putinem – red.) jsme o tom tématu mluvili. Až pojedu do Ruska, tak to ještě jednou projednáme,“ uvedl Erdogan pro turecké novináře v letadle, které se vracelo se Sarajeva. Tureckého prezidenta citovala televizní stanice NTV.Rusko a Turecko uzavřely dohodu na dodávky prvního pluku protivzdušných systémů S-400 v průběhu roku 2017. Samotné dodávky se realizovaly v roce 2019. Tato dohoda vyvolala velkou krizi ve vzájemných vztazích mezi Tureckem a USA. Washington požadoval, aby Turecko od dohody odstoupilo a místo ruských zbraní si pořídilo americké systémy Patriot. Vyhrožovalo přitom zadržováním dodávek nových strojů F-35 a také sankcemi.Ankara se nechystá vzdát se ruských S-400. Nejen to, na konci dubna vešlo ve známost, že Ankara jedná s Ruskem o dodatečných dodávkách těchto systémů.Nové zbraně TureckaTurecký prezident kromě toho informoval, že armáda jeho země dostala do výzbroje nový bezpilotní stroj Bayraktar Akinci. Jedná se o útočný dron s dlouhým doletem.„Dnes vítáme zapojení do arsenálu naší armády těžkého dronu Bayraktar Akinci, jednoho z nejlepších na světě. Jedná se o další symbol naší nezávislosti. Turecko se stalo třetí vedoucí zemí, která má takové technologie. Jsme rozhodnuti udělat z Turecka lídra ve sféře bezpilotních stíhaček,“ řekl Erdogan.Dodal, že „ti, kdo nám před 10 lety neprodali tyto prostředky, dnes hovoří o našich dronech, které změnily hru ve světě“.„Dokázali jsme naši sílu v technologiích výroby bezpilotních aparátů. Turecko přestalo být zemí, která pouze nakupuje, začali jsme sami vyvíjet a prodávat. S příchodem Akinci nastupuje nová úroveň,“ zmínil turecký lídr.Podle slov Erdogana, „některé země používají technologie pro to, aby měnily suverenitu, hranice, náš princip ale je – jakékoli technologie používat pro blaho lidí“.„Jakákoli země, kam vstoupí noha tureckého vojáka, získává mír a klid. Pokud se v našem regionu a ve světě bude zajišťovat mír, není možné si myslet, že se to bude dělat bez Turecka. Nyní ti, kdo zachtějí něco dělat v našem regionu, budou hledět směrem na Turecko,“ dodal turecký prezident.

❌➗➖➕ USraelské okupace a atomové války se dají lehce zabránit, kdo kupuje a používá osvědčené Ruské zbraně a organizačně, ekonomicky a vojensky se připojí k Rusko Čínské koalici, která velmi chytře a úspěšně provádí obranu spřátelených zemí a postupné zničení toho USraelského kapitalistického imperialismu. USraelské svině jsou už na ústupu a nikde už nemohou, provádět letecké útoky a vojenské okupace, vykrádat cizí země a vnucovat jim jejich zlodějskou koloniální totalitní "demokracii".. Rusko a Čína jsou spolehlivou zárukou budoucího míru a pokrokové civilizace 🇷🇺🇨🇳🍒👍👍👍👍👍👍 52

⏳24⏳ Turecko je hodně obklíčené USraelskými zeměmi a USraelci by i mohli pokoušet Turecko izolovat a vydírat. Jediná záchrana je pak pro Turecko jedině spřátelené Rusko, které má přes černé moře s Tureckem prakticky přímé hraniční sousedství. Pan Erdogan z dobrých důvodů a z vlastních zkušeností nemá rád židy a jejich USraelský zlodějský režim a tu židovskou imperiální NATO. Proto je pro Turecko důležité uchovat v černém moři klid a mír, což se dá i lehce dosáhnout, když už nebudou pouštět cizí válečné buzerantské lodě do černého moře. Turecko našlo v černém moři velké plynové pole v oblasti Sakarya, které se odhaduje na 135 miliard m³, a jsou předpoklady, že v Černém moři existují i další naleziště. Rusko a Turecko dále upevňují vzájemně výhodnou spolupráci. 🤩🤩🇹🇷🇷🇺👍👍👍. (Štítek: "Erdogan chce spustit těžbu plynu v Černém moři") . 38

