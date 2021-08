https://cz.sputniknews.com/20210830/falsovane-zpravy-a-krasne-power-pointove-prezentace-hampl-ukazal-pravy-obraz-armady-usa-15660901.html

„Falšované zprávy a krásné power pointové prezentace.“ Hampl ukázal pravý obraz armády USA

„Falšované zprávy a krásné power pointové prezentace.“ Hampl ukázal pravý obraz armády USA

Sociolog Petr Hampl v rozhovoru pro Parlamentní listy promluvil o problémech armády Spojených států, které nyní vyšly najevo v důsledku dění v Afghánistánu... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

„Nestudoval jsem zprávy z terénu, stejně bych tamní situaci nedokázal pochopit. Ale myslel jsem, že americké velení má aspoň základní představu o tom, co se tam odehrává. Nemělo. Z našeho pohledu je zajímavější to, co se odehrávalo uvnitř americké armády, Severoatlantické aliance, a vlastně taky velení Armády České republiky. Potvrzuje to, že můžete mít špionážní drony, odposlechy, neuvěřitelně výkonné počítače, platit tisíce špehů a není vám to nic platné - pokud vaši podřízení falšují zprávy, aby zakryli problémy. Ukazuje to obraz armády, kde je většina času zaměřena na vytváření zpráv pro média a krásných power pointových prezentací. A kde už nikoho nezajímá, jaká je skutečnost. Pozitivním aspektem by snad mohlo být to, že si víc lidí – včetně vysoko postavených – dokáže spočítat, jak by dopadlo střetnutí takhle řízené armády se skutečným protivníkem,“ poznamenal Hampl.Hampl se domnívá, že americká armáda musí projít zásadní reformou. V současných podmínkách to však nebude podle něj možné. „Kdyby se podobný debakl odehrál ještě před 50 lety, vedlo by to k radikální změně způsobu řízení ozbrojených sil. Ale nestane se nic. Stávající byrokratické struktury jsou příliš silné,“ tvrdí sociolog.Hampl pak uvažoval o tom, co dvacetiletá mise v Afghánistánu přinesla a jak tyto výsledky korespondují s těmi úkoly a cíli, které USA na začátku měly.Zájmy výrobců zbraní a zájmy bank, které americké vládě půjčují, jsou podle Hampla rozhodně silnější než jakékoliv šlechetné záměry.„Jakmile Donald Trump jasně označil válku v Afghánistánu za debakl, začalo to rezonovat. Mnozí novináři a intelektuálové, kteří by měli chuť a motivaci pokračování afghánského dobrodružství podporovat, byli raději zticha, protože se báli protiválečné extrémní levice. Dav se dal do pohybu. A dav intelektuálů a manažerů se chová jako každý jiný tupý dav. Jakmile se rozhýbe určitým směrem, už ho nezastavíte,“ tvrdí Petr Hampl.

Červenáček Oni mají generály jako nažehlené manekýny ne bojovníky. Na ruských generálech je vidět, že jim jde o život. Pindosgenerálové přivírají nad nedostatky armády oči. Nedostatečně utajené spojení mezi druhy vojsk, nedostatek pilotů, drogy, nevycvičenost na všechny druhy bojové činnosti... Bez sprch si válku neumějí představit. 🐸🐸🐸🐸 2

Simo Häyhä Hampl je kancelářský sociolog nikoli bezpečnosti odborník 2

