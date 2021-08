https://cz.sputniknews.com/20210830/hamacek-mame-pripravene-typove-plany-pro-pripad-kdyby-bylo-potreba-cast-hranice-uzavrit--15668023.html

Hamáček: Máme připravené typové plány pro případ, kdyby bylo potřeba část hranice uzavřít

Hamáček: Máme připravené typové plány pro případ, kdyby bylo potřeba část hranice uzavřít

Ministr vnitra Jan Hamáček během tiskové konference prohlásil, že pokud by bylo třeba, Česko by bylo připravené zavést kontrolu hranic. Promluvil také o osudu... 30.08.2021

„Česká republika je připravená zavést kontrolu hranic, kdyby bylo potřeba,“ dodal s tím, že hraniční kontroly je země schopna zavést v řádu hodin.Premiér Andrej Babiš vyjádřil stejnou pozici.„Evropské státy v schengenském prostoru, ale i mimo něj, nesmí pustit ilegální migranty do Evropy. Musíme bojovat proti pašerákům a ilegální migraci zastavit mimo Evropu, a to hlavně dohodami s Tureckem a dalšími státy severní Afriky,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Doplnil, že Česko své hranice hlídá, má krizový plán a je na případnou vlnu připravená.Premiér ale připomněl, že ČR není cílovou zemí, tou je Německo a další země, které v minulosti tyto ilegální migranty přijímaly.Jak informují média, migrace oproti loňsku výrazně stoupla. Vloni ale byly část roku kvůli koronaviru uzavřené hranice, ilegálních migrantů tak bylo jen málo. Počet začal opět růst v červenci loňského roku. Od letošního ledna do konce června zajistila cizinecká policie 5 325 osob, nejčastěji šlo o občany Ukrajiny, Moldavska, Afghánistánu, Gruzie a Vietnamu.Afghánci v ČRCo se týče afghánských uprchlíků, kteří byli evakuovaní českou armádou, do Česka podle ministra vnitra přiletěli afghánští spolupracovníci s rodinami či Afghánci, kteří v Česku trvale žijí. Afghánců bylo podle dřívějšího vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) 170.Podle jeho slov bude ministerstvo vnitra postupovat standardními postupy v rámci státního integračního programu. V případě afghánských spolupracovníků, kteří se rozhodnou zůstat v Česku, bude začata procedura s vyřizováním azylu. Ta by mohla být rychlá, protože okolnosti jsou jednoznačné. Poté by se mělo začít s integrací, jejímž základem je bydlení a zaměstnání.Podporu, doprovod a další služby zajišťovaly při integraci v minulých přesídlovacích programech neziskové organizace. Podle Hamáčka s nimi bude stát spolupracovat i teď. Integrační program trvá rok.

