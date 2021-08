https://cz.sputniknews.com/20210830/johnny-depp-pozlobil-poradatele-karlovarskeho-festivalu-za-sve-chovani-se-ale-omluvil-15668686.html

Johnny Depp pozlobil pořadatele karlovarského festivalu. Za své chování se ale omluvil

Johnny Depp pozlobil pořadatele karlovarského festivalu. Za své chování se ale omluvil

Festival v Karlových Varech již skončil, avšak některé události a situace ještě stále rezonují. Za některé z nich může i herec Johnny Depp.

Hvězdou karlovarského festivalu byl kromě jiných herec Johnny Depp. Ten však pořadatele poněkud pozlobil. Své fanoušky totiž nechal čekat 67 minut v městském divadle i u něj, kde v sobotu odpoledne uváděl svůj film Minimata. Odpoledne potom nepřišel ani na natáčení pořadu Na plovárně s Markem Ebenem. Na závěrečný ceremoniál festivalu v hotelu Thermal pak přišel se čtyřicetiminutovým zpožděním.Nutno podotknout, že právě na večerním ceremoniálu se omluvil prezidentovi festivalu Jiřímu Bartoškovi. „Omluvu od něj pan prezident vzal, byl rád, že na festival přijel. Marek Eben to taky vzal. Ale pořad Na plovárně z časových důvodů už natočit nešlo,“ uvedl zdroj ze zákulisí pro Blesk.cz.Připomeňme, že americký herec, producent a hudebník Johnny Depp přiletěl do Varů ve čtvrtek před jedenáctou hodinou večerní. Na letišti na něj čekaly desítky fanoušků.Johnny Depp, Ethan Hawke a Michael Cain byli hlavními hvězdami tohoto karlovarského festivalu. Na 55. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary představil tento populární herec dva filmy. V pátek představil film Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem, který produkoval. V Karlových Varech Depp uvedl v sobotu i film, ve kterém hraje hlavní roli, a to drama Minamata.Johnny DeppJohnny Depp patří celosvětově mezi nejžádanější herecké osobnosti. Nominace na Oscara mu přinesly role ve filmech Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, další za Hledání Země Nezemě a za film Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, který mu vynesl i Cenu Screen Actors Guild pro nejlepšího herce.Neodmyslitelná je ale i jeho spolupráce s režisérem Timem Burtonem, populární jsou jeho role, kdy hrál Střihorukého Edwarda, vidět jsme ho mohli i v Ospalé díře a Karlíkovi a továrně na čokoládu.Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je největší filmový festival v České republice, festival je kategorie A (tj. nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů) například spolu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu. Je to jeden z nejstarších filmových festivalů na světě a stal se nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní Evropě

