Kosmická loď Starship může přepravovat americké vojáky, obává se Roskosmos

„Tento program bude velmi drahý, proto by rozhodně měl být mezinárodní. Bude to systém, který se může rychle pohybovat směrem k tomuto tělesu a působením na něj zajistí buď jeho rozpad na malé částice, které shoří při vstupu do zemské atmosféry, nebo se pokusí ovlivnit jeho oběžnou dráhu tak, aby těleso proletělo mimo Zemi. Jak to udělat, chápeme na úrovni teorie,“ vysvětlil generální ředitel Roskosmosu.