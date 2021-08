https://cz.sputniknews.com/20210830/lekarka-vyjmenovala-pet-nejlepsich-potravin-pro-rust-svalu-15657437.html

Lékařka vyjmenovala pět nejlepších potravin pro růst svalů

Endokrinoložka a dietoložka Tatiana Bočarová uvedla pět potravin, které nejvíce přispívají k růstu svalové hmoty. 30.08.2021

2021-08-30T07:34+0200

2021-08-30T07:34+0200

2021-08-30T07:34+0200

„Pokud máte za cíl růst svalové hmoty, nesmíte usilovně konzumovat jednu nebo dvě potraviny, důležité je, aby v jídelníčku byly různé potraviny s nestejným poměrem aminokyselin. Pak získáte maximální množství výživných látek,“ řekla lékařka Sputniku.První potravina je podle Tatiany Bočarové hovězí, které obsahuje 22 gramů bílkovin a také kreatin. Tato aminokyselina zásobuje svalstvo kyslíkem a zvyšuje odolnost. Jako samostatný doplněk se kreatin používá v kulturistice.Druhou potravinou jsou kuřecí prsíčka, jež mají asi 110 kalorií na 100 gramů, obsah bílkovin činí 23 gramů. Kuřecí maso se dobře tráví, obsahuje vitamíny skupiny B, navíc je ve vařené podobě zdravé dokonce při problémech s trávením.Na třetím místě jsou vejce, obsahují 13 gramů bílkovin, zinek, který pomůže růstu svalů, a aminokyselinu leucin, která snižuje rychlost rozpadu bílkovin.Čtvrtá potravina jsou ryby (průměrně 18 gramů bílkovin), například, losos, makrela a také krevety, které se také dobře tráví. Ryby obsahují omega-3, polynenasycené mastné kyseliny, jež také přispívají k obnově svalstva po zatížení.Pátou potravinou je tvaroh. 100 gramů obsahuje 16 gramů bílkovin. 70 % bílkovin tvoří kasein, který na dlouhý čas nasycuje tělo.Jak spálit podkožní tuk bez ztráty svalů? Rady fitness modelkyMistryně Moskvy a Ruska roku 2015 v kategorii fitness bikiny, populární blogerka, modelka a trenérka Alena Domanskaja prozradila, jak se dá správně a bezpečně spálit podkožní tuk bez ztráty svalové hmoty.Podle jejích slov činí výživa 70-80 % úspěchu. Za ideální na spalování tuku se považuje následující proporce bílkovin, tuků a sacharidů: 40 – 30 – 30. Sportovkyně zdůraznila, že není dobré se silně omezovat, „důležité je postupovat pomalu, dovolit tělu, aby se přeměnilo“.Poznamenala, že bílkovina je hlavní „stavebnina“ pro celé tělo, včetně svalstva. „Když prostě chcete spálit tuk, aniž byste zvýšili hmotnost, pak musíte zjistit vlastní individuální denní normu. Znásobte 1-1,2 gramu bílkovin jedním kilogramem své váhy. Když chcete zvýšit hmotu, znásobte dva gramy bílkoviny jedním kilogramem váhy. Právě takové množství proteinu je potřebné, abyste zvýšili svoji svalovou hmotu,“ vysvětlila Alena Domanskaja.Je rovněž třeba snížit množství sacharidů. Ve dnech tréninku mohou to být nejvíc 2 gramy na jeden kilogram váhy, ve dnech odpočinku 1,5 gramu. Sacharidy je lepší zařadit do jídelníčku před 15. hodinou.Trenérka také doporučuje zřeknutí se sladkých nápojů, prioritu má mít prostá voda.

