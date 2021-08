https://cz.sputniknews.com/20210830/madarsko-se-dohodlo-na-podminkach-nove-dohody-o-dodavkach-plynu-z-ruska-15670283.html

Maďarsko se dohodlo na podmínkách nové dohody o dodávkách plynu z Ruska

Maďarsko se dohodlo na podmínkách nové dohody o dodávkách plynu z Ruska

Maďarsko a Rusko dosáhly nové dlouhodobé dohody o dodávkách ruského plynu, která vstoupí v platnost 1. října. Oznámil to v pondělí na svém účtu na Facebooku... 30.08.2021, Sputnik Česká republika

„Nová dohoda s Gazpromem je uzavřena na 15 let s možností změny objemu nákupů plynu za 10 let. Gazprom bude ročně dodávat 4,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu do Maďarska,“ řekl s tím, že 3,5 miliardy bude dodáno přes Srbsko a jedna miliarda přes Rakousko.Szijjártó také poukázal na to, že díky nové dohodě bude Maďarsko nakupovat plyn „za mnohem lepší cenu než na základě smlouvy, která vyprší“.Maďarský ministr zahraničí 4. června uvedl, že Budapešť začne nakupovat plyn srbským směrem do konce roku. Dříve maďarské orgány a Gazprom dosáhly předběžné dohody o dodávkách plynu na dobu 15 let na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru.„Strany jednaly o klíčových otázkách a perspektivách spolupráce v plynárenství, včetně dodávek plynu do Maďarska. Předmětem jednání byla také práce maďarské strany na rozšíření národní plynárenské přepravní soustavy,“ uvedl Gazprom v prohlášení o schůzce mezi Millerem a Szijjártóem.V roce 2020 dodal koncern do Maďarska 8,637 miliardy metrů krychlových plynu, v roce 2019 - 10,522 miliardy metrů krychlových. V první polovině roku 2021 se dodávky zvýšily o 5 % na 3,909 miliardy metrů krychlových.V současné době je většina ruského plynu do Maďarska dodávána prostřednictvím společnosti Panrusgaz (společný podnik Gazpromu a maďarského obchodníka s energií MVM). V roce 1996 byly mezi Gazprom Exportem a společností Panrusgaz podepsány dvě dlouhodobé smlouvy o dodávkách zemního plynu do Maďarska na období do roku 2015, poté byly prodlouženy do roku 2021. V rámci těchto smluv se dodávky uskutečňují ve dvou směrech - přes Berehovo na ukrajinsko-maďarské hranici a Baumgarten na slovensko-rakouské hranici.Od října 2018 navíc Gazprom Export dodává plyn do Maďarska prostřednictvím své dceřiné společnosti WIEE Hungary Kft na základě krátkodobých smluv. Aby se zajistily dodatečné dodávky plynu do Maďarska v roce 2019, byly s Met International AG podepsány krátkodobé smlouvy.

⏳24⏳ Evropa je prakticky už v čudu, protože legálně a občansky souhlasně ani nikdy neexistovala. A tak je to jenom USraelská byrokratická a finanční zrůda, kterou kromě těch USraelských sviní dnes už nikdo nechce. Podřadné kolonie jako ČR touží po národní svobodě a suverenitě, Maďarsko se odvrací a Brusel sankcuje Maďarsko a Maďarsko sankcuje Brusel.. Maďarsko si ale šikovně udrželo národní soběstačnost a kdykoliv může provádět Exit a jít si za lepším.. Česko bohužel končí jako "zemský ráj to" pro židy a zemské vykradené koloniální peklo pro české nádeníky.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 41

Karel Adam Opět některým politikům EU nebude chutnat večeře..... 14

